Concurrents OM : Govou pousse un gros coup de gueule contre les Lyonnais !

Ce samedi le PSG a remporté la Coupe de France en finale face à Lyon. Bradley Barcola a été pris à partie par les supporters lyonnais. Sidney Govou prend sa défense.

Parti de Lyon pour signer au PSG l’été dernier, Bradley Barcola n’a pas gardé une belle côte chez les supporters rhodanien. Après avoir célébré la victoire de la Coupe de France avec le club francilien, il s’est attiré une nouvelle fois les foudres des Gones. L’ancienne légende du club, Sidney Govou, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

« Vu les insultes qu’il prend à chaque fois…c’est un peu normal non ??? C’est de bonne guerre. Laissons-le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur. PS : vous ne savez pas tout dans ce dossier en plus donc oublions-le un peu », a publié l’ancien attaquant sur X.

Gambardella : Le gros coup de gueule de Daniel Riolo !

Ce samedi, les supporters lyonnais et parisiens se sont affrontés à Fresnes avant de se rejoindre à Lille pour voir la finale de la Coupe de France remportée par le PSG… Pendant que cet incident a eu lieu, les jeunes marseillais remportaient la deuxième Gambardella de leur histoire face à l’AS Nancy Lorraine. Daniel Riolo a poussé un coup de gueule à ce sujet sur les réseaux sociaux !

« On ajoute les incidents lié à la Gambardella… et on a une bonne journée de merde dans notre foot et notre pays. Sanction ? IDS (Interdiction de stade, NDLR)? Comme d’hab quasi rien. Tout le monde se défausse… » a publié le journaliste de RMC sur son compte X.