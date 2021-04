Concurrents OM : Gros coup dur pour Garcia avec Lyon !

Lyon, actuellement à la quatrième place du classement de Ligue 1, enchaîne les mauvaises performances. De plus, Rudi Garcia devra se priver de Tino Kadewere, blessé pour trois semaines après une frappe à l’entraînement. L’absence de l’attaquant lyonnais vient s’ajouter à celle d’Islam Slimani, suspendu pour deux matchs dont un avec sursis.

Pourtant bien partis dans la course au titre, Lyon semble lever le pied. Les Gones perdent de nombreux points sur leurs dernières sorties. Au contact du PSG et de Lille, l’OL s’est fait dépasser par l’AS Monaco de Niko Kovac ce week-end. Ejectés du podium, les hommes de Rudi Garcia sont dans une mauvaise période. En plus des mauvais résultats, l’effectif lyonnais sera amoindri pour les prochains matchs.

lyon sans kadewere et slimani

Rudi Garcia devra innover en attaque pour les rencontres à venir. En effet, Tino Kadewere sera absent pendant 3 semaines. L’ailier zimbabwéen souffre d’une déchirure à la cuisse suite à une frappe à l’entraînement. Cette absence importante s’ajoute à celle d’Islam Slimani. L’international algérien a reçu un carton rouge face au RC Lens ce week-end après un tacle sur Cheick Oumar Doucouré. Deux mauvaises nouvelles pour Rudi Garcia et les Lyonnais, mal embarqués dans la course au titre à seulement 7 journées de la fin du championnat.