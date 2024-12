Concurrents OM : Gros coup dur pour le RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens fait face à un coup dur avec la grave blessure de son jeune attaquant, Rémy Labeau-Lascary, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Le RC Lens va devoir faire avec la blessure sérieuse de son jeune attaquant Rémy Labeau-Lascary. Lors du match face à Auxerre, Labeau-Lascary a dû quitter le terrain sur civière, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Après des examens médicaux, la gravité de la blessure a été confirmée, et le jeune joueur sera contraint d’observer plusieurs mois d’indisponibilité.

Labeau-Lascary était en phase ascendante !

Rémy Labeau-Lascary sérieusement blessé 🏥 Sorti sur blessure à la fin d’#AJARCL, l’attaquant #MadeInGaillette souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’ensemble du club se tourne vers Rémy et lui souhaite un prompt rétablissement.#CourageRémy — Racing Club de Lens (@RCLens) December 16, 2024

Cette blessure représente un véritable coup dur pour Labeau-Lascary, qui était en pleine ascension et en excellente forme. Formé au club, il avait su s’imposer dans l’attaque du RC Lens avec des performances solides, et sa progression avait suscité beaucoup d’espoirs. L’attaquant semblait prêt à devenir une pièce maîtresse du projet lensois, mais cette blessure compromet ses ambitions et celles du club.

Une rupture du ligament croisé antérieur nécessite généralement une chirurgie suivie de longs mois de rééducation. Pour Rémy, cela signifie un arrêt prolongé, ralentissant sa carrière alors qu’il était en plein élan. Sa rééducation sera essentielle pour lui permettre de revenir plus fort sur le terrain, mais le chemin sera semé d’embûches. Will Still va devoir se passer du joueur qui a joué 14 matches de Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive) cette saison avec le RCL.



Face à cette épreuve, l’ensemble du club a exprimé son soutien envers le joueur. Le staff, les dirigeants et les supporters du RC Lens se sont mobilisés pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Le club a d’ores et déjà fait savoir qu’il pouvait compter sur la solidarité et l’accompagnement de la famille lensoise pour surmonter cette période difficile.

En attendant son retour, l’attaque du RC Lens devra s’adapter à l’absence de l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Les supporters et le club espèrent le voir revenir plus fort et déterminé dans les mois à venir.