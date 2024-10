Concurrents OM : hécatombe au RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Racing Club de Lens se prépare à affronter le Paris Saint-Germain ce samedi à 17 heures, au Parc des Princes, pour la 10e journée de Ligue 1. L’équipe, déjà affaiblie par sept absences, pourrait encore perdre deux joueurs, Przemyslaw Frankowski et Andy Diouf, qui sont incertains.

Après une défaite à domicile contre Lille (0-2) le week-end dernier, le RC Lens cherche à se relancer mais le coach Will Still doit faire avec beaucoup d’absents. La liste est longue et comme par Jimmy Cabot (genou) et Martin Satriano (ligaments croisés), indisponibles depuis plusieurs semaines. S’ajoutent à cette liste le défenseur Ruben Aguilar (épaule), l’attaquant Wesley Saïd (quadriceps), le jeune Pierre-Ismaëlo Ganiou (ischio-jambiers) et le milieu de terrain Angelo Fulgini (ischio-jambiers). Facundo Medina sera également suspendu en raison d’un troisième carton jaune reçu récemment.

L’entraîneur Will Still a annoncé le retour du gardien Hervé Koffi, qui reprendra son rôle de remplaçant pour Brice Samba. Cependant, il doit gérer l’incertitude concernant la participation d’Andy Diouf (cheville) et de Przemyslaw Frankowski (cou-de-pied).

9 possibles absents à Lens pour affronter le PSG ?

Will Still a commenté la situation en ces termes : « On a fait une super semaine d’entraînement. Le déclic doit venir dans la tête. » Il a également évoqué la réaction de l’équipe après la défaite contre Lille : « Pendant les 24 à 48 heures qui ont suivi, on a difficilement digéré la perte du derby. À froid, on a constaté que notre deuxième période n’était pas du même niveau que la première. Mais sur le contenu de la rencontre, on méritait un nul plus conforme. Perdre un derby est plus embêtant par rapport à nos supporters. »