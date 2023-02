Concurrents OM : La bombe de Riolo sur la LFP et le PSG se confirme !

Très véhément sur ce sujet, Daniel Riolo a lancé une bombe dans l’After sur RMC ce dimanche concernant les lignes étroites entre la LFP et le PSG… Cela se confirme avec la décision prise sur le cas Luis Campos !

Luis Campos était au bord du terrain ce dimanche lors de la rencontre entre le PSG et le LOSC. Beaucoup ont été surpris de voir le conseiller du président parisien si proche des joueurs et de la pelouse alors qu’il n’est pas sous contrat et n’occupe aucun poste officiel au sein du club de la capitale.

🚨 Luis Campos passe à travers les gouttes. Le conseiller sportif du PSG échappera, selon nos informations, à la commission de discipline de la LFP. Et donc à toute sanction.https://t.co/j0wUq31Erv — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2023

Pas de sanction pour Luis Campos et le PSG

Le PSG ainsi que Luis Campos risquaient des sanctions de la part de la Ligue pour ce comportement douteux. Seulement, d’après les informations récoltées par RMC, le Portugais n’aura rien ! La Commission de Discipline ne devrait pas intervenir sur ce dossier pourtant délicat… Ce qui confirme en partie la bombe lâchée par Daniel Riolo sur RMC.

🔴🔵 Stéphane Guy sur l’intervention de Campos dans la zone technique de Galtier pendant #PSGLOSC : « Le moment du match n’appartient qu’aux joueurs, entraîneurs et arbitres, c’est tout. Personne d’autre ne doit interférer. Je trouve ça extrêmement grave. » #rmclive pic.twitter.com/suGmpXqlAR — After Foot RMC (@AfterRMC) February 19, 2023

Riolo lâche une bombe concernant le PSG et la LFP

« C’est quelque chose que Campos a déjà fait de descendre sur le terrain, à Monaco et à Lille notamment. je ne parle parle pas de son comportement, je ne le défend pas, mais je dis juste qu’il y a une hypothèse qui se tient que le bordel qu’il met au bord du terrain, l’agitation qu’il crée ça a un effet sur les joueurs parce que Galtier est neutre et que les joueurs ne l’écoutent plus, on sait que la moitié du vestiaire n’est plus derrière lui. la LFP va -t- elle statuer sur ce cas la ? pardon mais la LFP c’est qui ? L’orléanais (ndlr Vincent labrune) il ne cesse de répéter qu’il n’a qu’un seul patron sur terre c’est Nasser Al Khelaifi » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (19/02/2023