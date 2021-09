Concurrents OM: La grosse colère d’Aulas

Lyon n’est pas passé loin d’un exploit face au PSG, ce dimanche soir au Parc des Princes. Les Lyonnais se sont inclinés 2-1 dans les derniers instants de la rencontre. Un match marqué par un pénalty litigieux accordé à Neymar…

Victorieux de Lyon, le PSG s’est vu accordé un pénalty très généreux voir inexistant. Une injustice qui déplait fortement au président lyonnais Jean-Michel Aulas. Le dirigeant français se pose des questions, notamment sur l’utilisation de la VAR…

Ce pénalty est une aberration– Aulas

« Il y a de la fierté car notre équipe a joué un beau football. Dans le jeu, on a montré tellement de qualités. Le résultat nous est défavorable. Le coach a trouvé la solution pour freiner ce PSG de toutes les étoiles. Ce n’est pas un penalty litigieux, c’est une aberration. L’arbitre a fait un excellent match par ailleurs. Je veux entendre Monsieur Garibian pour la VAR. On investit des sommes considérables pour avoir un arbitrage de très haut-niveau mais on n’utilise pas ces moyens » Jean-Michel Aulas— Source: RMC (19/09/21)