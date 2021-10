Concurrents OM : La guerre PSG-Real pour Mbappé, Aulas se livre sur le mercato et le début de saison en trompe-l’œil de Monaco…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille ! Ce dimanche au programme : La guerre PSG-Real pour Mbappé, Aulas se livre sur le mercato et le début de saison en trompe-l’œil de Monaco…

Malgré un recrutement moins important que celui de l’OM, Jean-Michel Aulas est pleinement satisfait de son mercato !

Pour la Ligue 1, ce mercato estival a été très fourni ! Le club qui a le plus impressionné reste l’OM avec onze recrues. Le PSG a également frappé un grand coup avec Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de buts.

Malgré le départ de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas n’est pas mécontent du recrutement lyonnais ! En effet, au micro de Prime Video, le président lyonnais s’est exprimé au sujet du mercato de son équipe et est très satisfait du travail de son nouveau coach.

A LIRE AUSSI : OM : L’hommage plein d’émotion et de sincérité de Jean-Michel Aulas à Bernard Tapie

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en terme de transferts. Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 millions d’euros, mais il était annoncé à plus de 15 millions donc on a négocié. Et les autres opérations, comme Boateng ou Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. Et puis une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs. Il faut arriver à les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Video (09/10/21)

Alors que le mercato estival s’est soldé par le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le directeur sportif Leonardo n’apprécie pas que le club espagnol continue d’évoquer son avenir en Liga. Il réclame des sanctions !

Cet été, le PSG était tout proche de perdre Kylian Mbappé avec de grosses offres de la part du Real Madrid. Malgré de grosses sommes, le Paris Saint-Germain a préféré conserver l’international français afin de le faire jouer avec Lionel Messi et Neymar en attaque.

Ces dernières semaines, le Real Madrid continue d’évoquer l’arrivée du jeune attaquant formé à l’AS Monaco. Libre au mois de juin, il pourra s’engager dans un nouveau club dès le mois de janvier, ce qui ne rapporterait aucune indemnité au PSG.

A LIRE AUSSI : Vente : Après Newcastle, l’OM racheté par les Saoudiens ? Vézirian répond !

Interrogé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé par le média italien Festival dello Sport, le directeur sportif Leonardo a confirmé qu’il souhaitait toujours lui proposer une prolongation de contrat mais prévient également le Real Madrid pour leurs sorties médiatiques.

« A Madrid, ils nient, mais je pense que le Real Madrid a fait un travail pour acheter Mbappé (en tant que joueur libre) depuis longtemps. Cela fait deux ans qu’ils parlent publiquement de Mbappé. Il y a un manque de respect du Real. Cela doit être sanctionné. Notre idée est de prolonger Kylian Mbappé. Rien n’a changé dans nos plans, continue-t-il. C’est un joyau, il est parfait pour le PSG. Nous avons Kylian, Messi, Neymar… Nous n’avons jamais planifié le futur sans Mbappé » Leonardo – Source : Festival dello Sport (09/10/21)

PSG director Leonardo to Festival dello Sport: « From Madrid they deny, but I think Real Madrid have been doing a job to buy Mbappé [as a free agent] for a long time. For two years they have been speaking publicly about Mbappé. This must be be punished”. 🚨 #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/qM3zZizOm2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2021