Mercato concurrents OM : La nouvelle pépite lilloise affole le marché

L’agent de Lucas Chevalier a révélé dans un entretien accordé à la Voix du Nord que malgré de nombreuses propositions, son joueur avait choisi de continuer sa carrière à Lille.

Révélé cette saison au LOSC et annoncé comme un futur grand, Lucas Chevalier a gravit tout les échelons de la formation lilloise. Il a même été prêté à Valenciennes pour progresser et gagner du temps de jeu. Cette saison le gardien de 20 ans a enfin été lancé dans le grand bain par son entraineur, Paulo Fonseca. Il a disputé ses premières minutes contre l’OM en championnat. Il avait montré ce soir là de belles promesses malgré la défaite de son équipe. Son agent a expliqué dans un entretien accordé à al Voix du Nord que le gardien lillois a été courtisé par plusieurs équipes cet été et qu’un départ a été à l’étude avant que son joueur décide finalement de rester à Lille.

À LIRE AUSSI : Internationaux OM : Kolasinac entré à l’heure de jeu, Touré titulaire !

« Il est tellement mûr, tellement prêt. Cette semaine, on a parlé un peu, c’est normal, et je lui ai dit que ce moment-là était pour lui. Je l’ai trouvé très calme dans cette ambiance et il a montré de la personnalité. Cet été, on aurait pu faire un autre choix car Lucas était demandé par de nombreux clubs. Mais Lille voulait qu’il reste, qu’il soit en compétition avec Jardim. Depuis samedi, on sait qu’on a bien fait de rester. » Mikkel Beck – Source : La Voix du Nord (27/09/2022)