Concurrents OM : La proposition d’Aulas pour encadrer le PSG !

Les clubs états sont ils trop puissants à l’instar du PSG, de Manchester City ? C’est ce que pense le président de l’OL, Jean-Michel Aulas qui souhaite mettre en place un plafond salarial pour limiter l’influence de ces clubs au budget presque illimité.

Actuel 10e de Ligue 1 avec 9 points de retard sur les places en coupe d’Europe, l’OL vit une saison difficile. Seule la qualification pour les demi-finales de la coupe de France donne un peu de répit et d’espoir aux supporters lyonnais.

On a besoin de réglementer le football, de le contrôler

« C’est une spirale qui emporte tout le monde, glisse-t-il au sujet de la dérégulation du marché. On a vu quand même arriver un certain nombre d’états dans le football, qui mettent le niveau hors d’attente d’un certain nombre d’industriels ou d’investisseurs traditionnels. Et là malheureusement on ne peut pas compter de la même manière. Donc je pense qu’il y a besoin de réglementer, de contrôler. On doit peut-être aller, comme le font un certain nombre de franchises américaines, vers des plafonnements en matière de salaire. L’investissement permet de créer de la compétition, il permet de créer le spectacle, mais il y a un moment où il faut savoir aussi raison gardée et ne pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues. » Jean-Michel Aulas – Canal Football Club (26/03/2023)

Laurent Blanc sera le coach de l’OL la saison prochaine

« Ce n’est pas un cauchemar mais c’est très difficile. On n’arrive pas à remonter là où on devrait être, pourtant on a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On investit on a changé de coach en faisant venir quelqu’un qui a l’expérience et qui aussi est indépendant sur le plan de ses idées. On vient de demander à Sony Anderson de venir nous donner un petit coup de main sur le plan du consulting pour essayer de voir ce qui dans nos décisions éventuellement ne fonctionne pas. Mais on n’est pas encore sorti d’auberge. Ceci étant il reste encore un certain nombre de matchs. Il y a la demi-finale de Coupe de France qui représente pour tous les supporters lyonnais une immense bouffée d’oxygène. Avec toutes ces conséquences positives si on passe et négatives si on ne passe pas. On a notre équipe féminine qui fonctionne toujours bien. Et aussi l’académie qui est la première académie de France mais aussi pratiquement d’Europe avec tous les jeunes joueurs qui sortent. Donc le bilan n’est pas bon sur l’équipe première mais il est plus acceptable sur le plan global. Laurent, je ne le connaissais pas dans l’exercice de ses fonctions. Je le connaissais de l’extérieur. Je l’ai dit il y a trois ans il aurait dû devenir le coach de l’OL ça ne c’est pas fait. Aujourd’hui il est là personnellement j‘en suis très heureux et il démontre à tous les gens qui pouvaient être sceptiques parce qu’il ne le connaissait pas bien qu’il a les qualités pour nous donner au plus haut et moi j‘en suis convaincu. » Jean-Michel Aulas – Source : Super Moscato Show (20/03/2023)