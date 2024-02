Concurrents OM : La réaction de la Ministre des sports après le caillassage du bus niçois

Un bus de supporters de l’OGC Nice a été caillassé après la rencontre entre les Aiglons et les Lyonnais ce vendredi soir. La Ministre des sports a apporté son soutien aux Niçois.

Comme lors de la rencontre entre l’OM et Lyon en début de saison, un bus a été caillassé en Ligue 1. Cette fois-ci, cela concerne les supporters niçois qui ont été victimes de jets de projectiles près d’une aire d’autoroute et non pas aux abords du stade lyonnais. La réaction de la Ministre des sports était attendu après les évènements survenus à Marseille en octobre dernier. Cette dernière a posté un message sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle fois, la violence de quelques-uns vient marquer un après-match et abîmer la compétition sportive que nous apprécions tous

« Une nouvelle fois, la violence de quelques-uns vient marquer un après-match et abîmer la compétition sportive que nous apprécions tous. Forts du travail engagé depuis plusieurs mois sur ce sujet avec tous les acteurs, nous prendrons les mesures qui s’imposent pour renforcer encore la lutte contre ce que la bêtise ou l’inconscience coûtent au football. Soutien au supporter niçois blessé et à tous ceux qui ont subi cette attaque. Pensées pour l’OGC Nice », a posté la Ministre.

Il y avait du sang partout, un truc de dingue

Un membre du staff de Fabio Grosso raconte l’horreur de cette soirée à La Provence.« Le bus a été caillassé, les vitres ont été cassées, et ensuite, on a pris des bouteilles de verre, raconte un membre du staff rhodanien présent à l’intérieur. On a d’abord pris les cailloux qui ont cassé plusieurs vitres, à l’avant et à l’arrière, puis 100 ou 200 mètres plus loin, les bouteilles. Ça ne peut pas être une seule personne. Il y avait du sang partout, un truc de dingue », raconte un membre du staff lyonnais à La Provence avant de poursuivre. « On attendait la décision. Mais quand tu vois ton coach comme ça, tu n’as pas envie de faire un match de foot… Dans le foot, il faut quand même montrer l’exemple. Si là tu joues, qu’est-ce que ça va être plus tard ? »

Bus de Lyon caillassé : l’OM déplore les « incidents inadmissibles » et « souhaite un prompt rétablissement » à Grosso » 👉 https://t.co/8RKLaEKFJ5#OM #TeamOM #OMOL pic.twitter.com/AxvOc9Sp8O — La Provence OM (@OMLaProvence) October 29, 2023

Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Video après l’annulation du match OM – OL. «Il faut empêcher ce qui est arrivé à Fabio Grosso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, c’est complètement inadmissible. C’est quelque chose qui ne peut plus arriver maintenant dans le football. Que des inconscients… Que des inconscients. Gâcher une fête, avec le stade plein, à 65 000 spectateurs. Même si c’est en dehors du stade, c’est inadmissible. Je suis en colère, je suis vraiment consterné de la situation.»

En zone mixte, la préfète de police des Bouches du Rhône, Frédérique Camilleri a annoncé sept interpellations en marge du match. «Si le match n’a pas lieu, ce n’est pas la faute des supporters OM et OL qui ont participé, une première à la réunion d’organisation. C’est la faute à des abrutis, une poignée d’inconscients. Malgré un double vitrage, les vitres ont été vraisemblablement brisées par des canettes de bière.»