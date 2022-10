Concurrents OM : La révélation de Puel sur Aulas !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Claude Puel est revenu sur son passage à Lyon et en a profité pour raconter l’attitude de son ancien président, Jean Michel Aulas.

Invité de l’After Foot jeudi sur RMC, Claude Puel est revenu sur son passage à l’Olympique Lyonnais de 2008 à 2011. Il est revenu sur le contexte de son éviction, en précisant que l’attitude du président de l’OL, Jean-Michel Aulas, avait tout fait basculer.

Le président Aulas a jugé qu’il ne fallait pas me soutenir et j’ai été lâché auprès des joueurs, du public, des médias — Peul

« Ce n’est pas une question de regrets. Ça s’est très bien passé lors des deux premières saisons. Et puis la troisième année a débouché sur un début de saison catastrophique. J’avais hérité de pas mal de joueurs qui arrivaient de l’équipe de France et du Mondial sud-africain. Ils étaient out et pas capables de reprendre la saison psychologiquement. Ils étaient traumatisés pour ne pas dire plus pour certains. On a fait un très mauvais début de saison et tout s’est enchaîné. (…) Le président Aulas a jugé qu’il ne fallait pas me soutenir et j’ai été lâché auprès des joueurs, du public, des médias. (…) Quand il y a des résultats qui ne sont pas probants, il y a une pression populaire qui peut être importante. Elle peut agir sur le président, qui joue avec cette pression en essayant de contenter un peu tout le monde ». Claude Puel – source : After Foot (20/10/2022)