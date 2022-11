Concurrents OM : La vente de Lyon traine toujours… Textor bluffe ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Alors que le rachat de l’OL par l’homme d’affaires américain John Textor est annoncée depuis plusieurs semaines, la concrétisation se fait attendre !

Attendue le 17 novembre dernier, la vente de l’OM n’a toujours pas été confirmée. A priori, le dossier est bloqué à cause d’un document manquant Le dossier stagne en provenance de la Premier League, pour pouvoir finaliser le deal entre John Textor et Jean-Michel Aulas. En effet, le milliardaire américain veut transférer ses parts de Crystal Palace (40%) dans sa société d’Eagle Football, qui est impliquée dans les clubs de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et donc Lyon. Un sacré feuilleton…

La vente traine, des doutes sur Textor ?

Selon Romain Molina avait lâché via son compte Twitter le 24 novembre dernier : « Textor a vraiment pris les gens pour des cons car il ne faut pas de courrier de la Premier League pour valider le rachat de l’OL. L’acquéreur doit simplement notifier la Premier League quand il prend des parts dans un club étranger. Cf, ce qui s’est passé avec City/Troyes ».