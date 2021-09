Concurrents OM – Laborde et Rennes « reboostés » avant d’affronter Marseille

Le Stade Rennais a réussi son entrée en lice en Ligue Europa Conférence hier soir. Opposés à Tottenham, les Bretons sont parvenus à accrocher le match nul 2-2. Gaëtan Laborde s’est montré satisfait de la prestation de son équipe.

Pour son entrée en lice en Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais a fait fort. Opposés à Tottenham, finaliste de la Ligue des champions face à Liverpool en 2019, les Bretons sont parvenus à accrocher le match nul 2-2. Côté Rennais, Flavien Tait et Gaëtan Laborde sont les buteurs. Arrivé cet été en Bretagne en provenance de Montpellier, l’attaquant s’est dit satisfait de la prestation de ses coéquipiers.

On a montré un joli visage – Gaëtan Laborde

« Tout le monde était déçu du match de dimanche. Ça nous a poussé à montrer d’autres valeurs. Ce soir, sur le résultat, on peut en avoir. Mais il ne faut pas oublier que c’est une grosse équipe. Tottenham fait partie des gros clubs européens. C’était aussi un test, et on l’a bien relevé. Je pense qu’on a pris plus de plaisir aujourd’hui, mais qu’on a aussi fait plus d’efforts. Je pense que toute l’équipe est satisfaite, on a montré un joli visage, celui qu’il va falloir montrer toute la saison. » Gaëtan Laborde – Source : Conférence de presse (16/09/2021)