Concurrents OM : L’AS Monaco veut blinder l’un de ses jeunes cracks

L’AS Monaco est sur le point de prolonger le contrat du jeune Maghnes Akliouche. Le jeune milieu de terrain de 21 ans est lié avec le club du rocher jusqu’en 2024. Selon les informations de Loïc Tanzi (journaliste l’Equipe), Monaco offrirait une prolongation de deux ans au joueur, soit jusqu’en 2026.

Maghnes Akliouche est en passe de prolonger son contrat à l’AS Monaco. Le milieu de terrain franco algérien a débuté en catégorie junior en 2008 à Villemomble en région parisienne. Avant d’intégrer l’US Torcy, toujours en banlieue de la capitale française, puis à Monaco en 2017. Le 16 octobre 2021, il dispute ses premières minutes en Ligue 1. Le joueur de 21 ans rentre à la 90e minute, en remplacement de Gelson Martins, lors d’une défaite 0-2, à l’extérieur contre Lyon. Il termine sa formation sur le rocher, avant de signer son premier contrat professionnel en 2022 avec les rouges et blancs. Cette même année, il découvre la coupe d’Europe, en jouant presque toute la deuxième mi-temps contre Ferencvaros, le 15 septembre. Akliouche a joué à date, 19 matchs avec Monaco, toutes compétitions confondues, dont 6 titularisations. Il a également marqué un but et délivré une passe décisive.

Akliouche jusqu’en 2026

Lors de son passage en professionnel, le milieu de terrain a signé un premier contrat de deux ans, soit jusqu’en 2024. Sur l’année 2023 Akliouche n’a disputé que 122 minutes avec Monaco. Les négociations en vue d’une prolongation semblaient être en mauvaise voie. Le LOSC ayant même essayer de recruter le jeune joueur lors des deux derniers mercatos, en vain. Mais récemment Loïc Tanzi (journaliste l’Equipe) affirme que le franco algérien va prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Il sera donc lié avec Monaco jusqu’en 2026. Le numéro 21 monégasque aura une chance de faire une place au sein de la rotation de Philippe Clément.