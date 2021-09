Concurrents OM : Le bilan du mercato rennais

Malgré la crise financière que traversent la plupart des clubs de Ligue 1, Rennes a réussi à tirer son épingle du jeu. Mieux, avec 79,5 millions d’euros dépensés et les arrivées notamment de Laborde et Badé, le club breton est le club français le plus dépensier.

Le club breton de l’actionnaire François Pinault n’a pas lésiné sur les chèques cet été encore. Après les 58 millions à l’été 2019 et les 70 millions de l’année dernière, le Stade Rennais a dépensé cet été pour près de 80 millions d’euros, un record. 79,5, exactement. A titre de comparaison, le PSG a investi seulement 60 millions (le reste étant des joueurs libres) et l’OM, 51,22 millions d’euros.

Au total, ce sont sept joueurs qui ont rejoint l’équipe de Bruno Genesio à l’intersaison. Cinq d’entre eux ont coûté plus de dix millions d’euros au club :

Loïc Badé (Lens), 17,0M€

Kameldeen Sulemana (Nordsjaelland), 15,0M€

Gaëtan Laborde (Montpellier), 15,0M€

Baptiste Santamaria (Fribourg), 14,0M€

Lovro Majer (Dinamo Zagreb), 12,0M€

Dogan Alemdar (Kayserisport), 3,5M€

Birger Meling (Nîmes), 3,0M€

La dernière recrue en date est l’ex-montpelliérain, Gaëtan Laborde, qui est arrivé en Bretagne seulement hier après-midi pour y passer sa visite médicale. Un transfert qui permet à l’ancien marseillais, Valère Germain, d’aller le remplacer au MHSC.

44 millions d’euros gagnés grâce aux départs

Un mercato audacieux et ambitieux donc pour Rennes même si tout n’a pas été tout rose durant ces deux mois. Le club d’Ille-et-Vilaine a notamment essuyé deux échecs importants menant à deux strasbourgeois : Ibrahima Sissoko et Alexander Djiku. Rennes avait réactivé cette dernière piste dans les dernières heures du mercato pour renforcer sa défense centrale fébrile depuis le début de saison et qui ne compte plus que trois éléments depuis le départ libre de Damien Da Silva (Aguerd, Omari et désormais Badé). Pour s’octroyer les services de Djiku, Strasbourg réclamait pas moins de 20 millions d’euros. Par conséquent, les deux clubs n’ont pas pu se mettre d’accord.

Autre échec mais cette fois-ci dans l’autre sens. Le club rennais voulait se séparer de son attaquant Mbaye Niang. Ce dernier aurait pu partir ce mardi à Saint-Etienne, mais le coach des Verts, Claude Puel, a mis son véto sur cette venue. Niang reste donc Rennais, au moins jusqu’à janvier.

Du côté des départs le Stade Rennais enregistre néanmoins quelques bons coups. Premier fait d’arme important : le départ d’Edouardo Camavinga. Le jeune international français était à un an de la fin de son contrat et refusait de prolonger. Rennes a finalement encaissé le dernier jour du mercato 31 millions d’euros, hors bonus grâce à son transfert vers le Real. Romain Del Castillo quitte également Rennes à un an du terme de son contrat pour s’engager avec Brest. Faitout Maouassa, Jordan Siebatcheu, Lilian Brassier, Brandon Sopy, Gerzino Nyamsi, Sacha Boey, Damien Da Silva, Rafik Guitane, James Léa Siliki et Clément Grenier se sont eux aussi expatriés. Des départs qui ont rapporté au club 44 millions d’euros, hors potentiels bonus de Camavinga.

Une équipe type sans doute en 4-2-3-1 avec quatre recrues

Une balance des transferts déficitaires (35,5 millions d’euros) mais qui permettra au club de François Pinault d’afficher une belle équipe dans le championnat de France et en Ligue Europa Conférence. Bruno Genesio devrait visiblement faire jouer son équipe en 4-2-3-1, comme c’était le cas lors de ces trois dernières journées de championnat.

Le onze type de Rennes : Gomis. – Meling, Aguerd, Badé, Traoré.- Tait, Santamaria – Doku, Bourigeaud, Terrier – Laborde.