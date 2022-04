Concurrents OM : Le crique du pire titre de Ligue 1 remporté par le PSG

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…) Le torchon brûle entre supporters parisiens et le club… Ce samedi, ils n’ont même pas souhaité fêter leur 10e titre de Ligue 1 avec les joueurs.

Ce samedi après un match nul face à Lens, le PSG a remporté le titre de Ligue 1 à la 34e journée. Malgré leur présence au Parc des Princes, les supporters n’ont pas souhaité fêter le titre avec leurs joueurs et ont préféré sortir avant la fin de la rencontre.

Nasser Al Khelaïfi, le président du PSG n’était même pas présent au stade pour ce titre. A la fin de la rencontres, les différents acteurs du club parisiens ont été questionné sur la situation avec les supporters. Les réponses sont pour le moins étonnantes voire provocatrices.

💥 Les images des Ultras du PSG hier soir qui ont quitté le Parc des Princes à 15 minutes de la fin du match contre Lens pour célébrer le 10e sacre à l’extérieur du stade. pic.twitter.com/HO6oQhiivL — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2022

Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu’il me reste trois ans de contrat — Neymar

« Ce fut surréaliste qu’une partie du public abandonne les tribunes. Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu’il me reste trois ans de contrat. Moi je vais rester, donc soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d’air » Neymar – Source : ESPN

Il faut célébrer ce titre, on ne peut pas être triste — Pochettino

« Ce n’était pas prévu de fêter ça sur le terrain. Il y aura sûrement quelque chose de prévu par le club lors de la dernière journée à domicile. On vit des moments difficiles dans la relation avec nos supporters. Nous sommes en démocratie, et toutes les manifestations doivent être entendues. Un titre, c’est un titre et il est mérité. On lui donne la valeur qu’il a. C’est tout de même le dixième de l’histoire du club. Sur le terrain, on a su prendre le point qu’il fallait pour valider tout ça. Nous avons fêté ça avec le staff et les joueurs comme ça devait être fait. Il faut célébrer ce titre, on ne peut pas être triste » Mauricio Pochettino – Source : Conférence de presse

Ce n’est pas parce qu’une minorité de supporters est partie que… — Mbappé

« Personne ne gâche mon plaisir. On a fait beaucoup de sacrifices. On bosse tous les jours, on veut laisser notre nom dans l’histoire. Il y a toujours des circonstances dans une saison, ça en fait partie. Personnellement, ça ne m’atteint pas.Le public était là, je pense que les gens étaient contents. Ce n’est pas parce qu’une minorité de supporters est partie que… Ils ne représentent pas l’ensemble des supporters du PSG. Ils représentent une minorité. Le stade était rempli, on était contents, on les a remerciés. » Kylian Mbappé – Source : Zone mixte (23/04/22)