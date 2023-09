Concurrents OM : Le départ d’un historique du PSG se précise…

Le Paris Saint-Germain et ses fonds qataris illimités rendent la compétition très difficile en Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille. Pourtant le club de la capitale avait laissé une ouverture possible en se sabordant tout seul la saison passée…

Les décideurs parisiens ont donc décidé de renouveler l’effectif mais surtout de sortir le chéquier. Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Ugarte… Encore beaucoup de dépenses mais aussi beaucoup de départs et… des gros départs ! Messi, Neymar ou Sergio Ramos ont tous quitté le navire chancelant cet été.

Le prochain sur la liste se nomme Marco Verratti !

Le milieu de terrain international italien débarqué il y a plus de dix ans, en 2012, à Paris devrait partir… pour le Qatar !

Marco Verratti to Al Arabi, here we go! Verbal agreement finally sealed with the Italian midfielder who’s set to sign on a permanent deal with Qatari club 🇶🇦🇮🇹 #AlArabi

Understand Verratti will travel to Doha in the next 24 hours.

PSG agreed on €45m fee 10 days ago, it’s done. pic.twitter.com/sUyKjqdhG0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023