Concurrents OM : Le feuilleton autour de la vente de Lyon est loin d’être terminé !

Après avoir fixé un énième ultimatum à John Textor pour que la vente se conclue ce jeudi, l’OL Groupe a finalement annoncé dans un communiqué que la cession du club était de nouveau repoussée : « Au vu des progrès réalisés, il existe une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement. » Reste à savoir si le feuilleton va encore durer ou si finalement Jean Michel Aulas va décider d’abandonner cette opportunité…

A lire aussi : OM Mercato : Suarez c’est réglé, Gerson retour impossible ? Quid des milieux offensifs (Payet Under) ?Le flou entoure toujours la vente du club lyonnais à John Textor et plus précisément à sa société, Eagle Football. Le journaliste Romain Molina a donné son sentiment sur cette opération qui traîne en longueur. Il craint le pire pour Lyon si cette vente se réalise.

« Les actionnaires de l’OL font TOUT pour que la vente se fasse. On se fiche totalement de l’avenir du club, tout le monde veut son pognon. Désolé pour les fans qui aiment l’OL, mais ces gens n’en ont rien à cirer… Vente ou pas, l’avenir va être dur (faut du cash et vite…) Textor présente quand même sans trembler du menton un projet de rachat où il ne met pas son argent. Il joue sur la situation compliquée de l’OL pour obtenir des délais afin de convaincre les actionnaires de Palace d’être garant de l’endettement d’Eagle qu’il crée, c’est beau Dans tous les cas, l’OL est dans une situation cataclysmique. Ponsot & Cheyrou, c’est la roue libre. Même le staff sait qu’ils vont galérer pour accrocher l’Europe. Les primes énormes données l’été dernier qu’on lisse sur des années + les salaires…. Mais quelle gestion bordel J’ai de la peine pour les gens aimant le club. Et si Textor l’illusionniste qui joue avec l’argent des autres récupère l’OL… Mon Dieu. Bâtir tout ça pour finir de la sorte ? » Romain Molina – Source : Twitter (06/12/2022) A lire aussi : Mercato OM : Gerson a tranché ?

