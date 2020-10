Concurrents OM : Le gros casse-tête de Rudi Garcia pour Strasbourg – Lyon…

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, va devoir faire sans plusieurs joueurs de son effectif. L’entraîneur français pourra seulement compter sur son 3e gardien pour le déplacement à Strasbourg.

Depuis plusieurs jours, Lyon est considéré comme un cluster. En effet, de nombreux joueurs / membres du club ont contracté la COVID-19, en pleine trêve internationale. De retour dans le quotidien de la Ligue 1 dès ce jeudi, Rudi Garcia va devoir innover dans sa composition de départ pour le déplacement à Strasbourg, et plus précisément au poste de gardien de but.

LE TROISIEME GARDIEN DANS LES CAGES FACE A STRASBOURG?

Ce mercredi, le journal L’Equipe nous informe qu’Anthony Lopes, testé positif en début de semaine, ressent toujours des symptômes et va devoir passer une batterie de tests avant de pouvoir être aligné par son coach. Après le départ de Ciprian Tatarusanu, c’est la recrue Julian Pollersbeck qui devrait occuper les cages lyonnaises.

A LIRE AUSSI : Concurrents OM : Gros coup dur pour Lyon après la réception des Marseillais !

Le Progrès annonce cependant que l’Allemand est également positif à la COVID-19 mais le club n’a pas souhaité commenté cette information. La possibilité de voir Malcolm Barcola, troisième gardien dans la hierarchie, n’est pas à écarter. S’il est aligné par Rudi Garcia, il jouera ses premières minutes en Ligue 1 à 21 ans.