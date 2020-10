Concurrents OM : Le jackpot du LOSC qui réalise encore un gros mercato !

FCMarseille vous propose le bilan mercato des concurrents en Ligue 1. Retour sur le marché estival du LOSC qui a encore réalisé de sacrées ventes…

Si l’OM a (seulement) dépensé 8M€, Lille a misé plus de 40M€. Il faut dire que le LOSC a d’abord bien soigné ses ventes. En effet, le club nordiste a encore une fois réalisé une incroyable vente avec le départ de son attaquant Victor Osimhen pour Naples contre un chèque de 70M€ plus des bonus. Si l’on rajoute la grosse vente du défenseur Gabriel à Arsenal, le club a quasiment encaissé 100M€. Dans le même temps, les achats ont encore était malins, le défenseur brésilien a été remplacé par Botman (Ajax / 8M€) et Osimhen a été remplacé par Jonathan David. Le LOSC a investi 32M€ sur le jeune attaquant, et a dans le même temps récupéré sans indemnité l’expérimenté Yilmaz… La balance symbolique de ce mercato (car la plupart des paiements sont échelonnés) est de +54M€.

ARRIVÉES

Orestis Karnezis (Napoli / 5 M€)

Jonathan David (Gent / 32 M€)

Burak Yılmaz (Beşiktaş / libre)

Sven Botman (Ajax / 8 M€)

Isaac Lihadji (Marseille / libre)

DÉPARTS

Victor Osimhen (Napoli / 70 M€)

Gabriel (Arsenal / 26 M€)

Loïc Rémy (Rizespor / libre)

Alonso (Atletico Mineiro / 3M€)