Concurrents OM : le mercato lyonnais n’est pas terminé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Selon Fanatik, l’Olympique Lyonnais a reçu une offre en provenance de Turquie pour Gift Orban.

Après un mercato estival mouvementé, l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas réussi à atteindre les 100 millions d’euros de vente promis à la direction nationale du contrôle de gestion (D.N.C.G.). L’OL a cependant reçu une nouvelle offre de la part du Trabzonspor.

Gift Orban découvre le football dans son pays d’origine. Le Nigérian a ensuite été repéré puis formé à Stabæck (Norvège), où il démarre sa carrière professionnelle. En 2022, l’attaquant marque 16 buts et délivre 7 passes décisives en 22 matchs. Grâce à ces incroyables statistiques, il devient jeune joueur de l’année et meilleur buteur de la première division Norvégienne. Il suscite par ailleurs l’intérêt du KAA La Gantoise (Belgique) où il signe pour 2 ans. C’est en janvier 2024 qu’il signe à l’Olympique Lyonnais pour 14 millions d’euros. Son temps de jeu y est moins élevé et ses statistiques plus basses : 1 but en 13 matchs. Depuis le début de la saison 2024/2025, Orban a su remonter la pente et se montrer décisif, notamment face au RC Strasbourg vendredi dernier. Il a marqué un doublé en fin de seconde période, permettant aux Gones de s’imposer et de gagner leur premier match de la saison.

Orban en Süper Lig ?

Les performances de Gift Orban ne laissent pas les clubs étrangers de marbre. Selon les informations du média turque Fanatik, le Trabzonspor Kulübü (Turquie) a fait une offre à l’Olympique Lyonnais pour l’attaquant nigérian. Il s’agirait d’un prêt à 1M€ assorti d’une obligation d’achat de 6M€. Orban sera peut-être difficile à convaincre, les dirigeants lyonnais aussi, puisque cette offre est plus faible que le prix auquel l’OL l’a acheté.

À lire aussi : OM : coup de théatre dans le deal PSG / Pernod Ricard !

À lire aussi : Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées du LOSC !