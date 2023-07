Concurrents OM : Un renfort de poids pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais a renforcé son milieu de terrain en recrutant Enzo Le Fée du FC Lorient contre 25 millions d’euros bonus compris. Après l’arrivée précédente de Ludovic Blas du FC Nantes, les rouges noirs arrachent des jeunes milieux de terrains, ayant montré leurs talents durant la saison précédente.

Enzo Le Fée (23 ans) a été formé au FC Lorient, le club de sa ville natale entre 2008 et 2018. Le 13 mai 2019 il signe son premier contrat professionnel avec les Merlus. Il joue son premier match le 13 mai 2019, contre Sochaux en Ligue 2. La saison suivante il joue 27 matchs toutes compétions confondues avec le FCL, dont 20 titularisations. Il délivre également deux passes décisives. L’exercice 2019-2020 est stoppé à cause de la pandémie de Covid-19. Lorient termine champion de Ligue 2 et retrouve l’élite en 2020-2021. Sur les trois saisons suivantes, le milieu de terrain joue de plus en plus et est de plus en plus décisif pour son équipe. En 2022-2023 il est titulaire sur chacune des 36 rencontres, toutes compétitions confondues qu’il a joué. Il marque 6 buts et délivre 5 passes décisives. Au total Le Fée a disputé 142 rencontres avec Lorient. Ses bonnes performances lui ont ouvert les portes de l’équipe de France espoir en 2021. Cette même année il est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques à Tokyo.

🚨 OFFICIEL ! Enzo Le Fée (23 ans) quitte Lorient et s’engage avec Rennes ! ❤️🖤 Encore une top recrue pour les rennais ! pic.twitter.com/pR6PP81IFh — Footballogue (@Footballogue) July 7, 2023

Un départ vers le Stade Rennais

Enzo Le Fée était courtisé par de nombreux clubs, certaines rumeurs l’envoyaient à l’OM. Mais le 7 juillet, le français a décidé de rester en Bretagne en signant au Stade Rennais pour cinq ans contre 20 millions d’euros plus cinq de bonus. Les rouges noirs qui avaient déjà enregistré l’arrivée d’un autre milieu français de Ligue 1 avec Ludovic Blas, en provenance du FC Nantes contre 15 millions d’euros.