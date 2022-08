Suite à la polémique du report du match entre Lorient et Lyon ce dimanche, le président des Merlus Loïc Féry dénonce des pressions du club lyonnais à la LFP.

Ce dimanche à 13h30, Lyon devait affronter Lorient pour la deuxième journée de Ligue 1. La rencontre aura été annulée par la LFP après vérification de l’état de la pelouse des Merlus. Le président de Lorient, Loïc Féry s’est exprimé via un texte publié sur son compte Twitter. Ce dernier dénonce des pressions de la direction lyonnaise à la LFP.

« Sous la pression de l’Olympique Lyonnais qui a menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure, la commission de compétitions a préféré malheureusement reporter ce match, privant nos spectateurs d’une belle fête au Moustoir ce 14 août. Nous en sommes désolés et déçus car nous pensions qu’il était possible de jouer à Lorient ce dimanche, sans mettre en danger l’intégrité physique des joueurs » Loïc Féry – Source : Twitter (14/08/22)

Un message personnel pour nos supporters @FCLorient 🧡🤍🖤 pic.twitter.com/CF44v509A6 — Loic FERY (@LoicFery) August 14, 2022

« La pelouse du stade du Moustoir a été jugée impraticable par la Commission des Compétitions de la LFP. De ce fait, la rencontre entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais prévue initialement ce dimanche à 13h00 est reportée à une date ultérieure. Nous communiquerons très rapidement les modalités billetterie à nos spectateurs. Le FC Lorient regrette de ne pouvoir vous accueillir au stade du Moustoir et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réception du Clermont Foot 63. » Communiqué de Lorient (12/08/22)