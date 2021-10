Concurrents OM: Le prix de Tchouaméni fixé par Monaco

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Auteur d’un très gros début de saison, Aurélien Tchouaméni attise les convoitises des géants européens…

Aurélien Tchouaméni est étincelant depuis son arrivée à l’AS Monaco. Recruté par les Monégasques à Bordeaux pour un montant de 18 millions d’euros en 2020, Aurélien Tchouaméni s’épanouit dans le milieu de terrain de Monaco. Titulaire indiscutable aux côtés de Youssouf Fofana, il est l’une des pièces maîtresses de l’effectif de Niko Kovac. Récemment, il a même eu l’opportunité d’être appelé avec l’Equipe de France de Didier Deschamps, où il a été performant. Très solide, il aurait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes.

Le Real Madrid à l’affût

En effet, à en croire les informations révélées par Marca, le milieu de terrain monégasque serait dans les petits papiers du Real Madrid. Le club de la Principauté réclamerait 60 millions d’euros pour son joueur, il pourrait désormais revoir ses exigences à la hausse au vu des récentes performances sur le terrain. Affaire à suivre…

« Il est en trompe-l’œil ce mois d’août. Il y avait des joueurs qui arrivaient de compétitions internationales, juste avant, il y avait de nouvelles recrues, un gardien qui change et c’est important aussi. Ce mois d’août ne veut pas dire grand-chose pour Monaco. Ce qui compte pour moi, c’est la réaction après. Et ce sont des champions, il y a que des internationaux quasiment à chaque poste. Monaco sera forcément dans le bon wagon et dans les quatre premiers. C’est quasiment sûr » Jérôme Alonzo – Source : Prime Video