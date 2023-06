Concurrents OM : Le PSG a trouvé son nouveau coach ? Avec un adjoint très médiatique ?

S’il y a des regrets cette saison pour les supporters de l’OM, c’est aussi parce que le PSG ne semblait pas intouchable. Ils finissent quand même champion et s’apprête a changer de coach…

En effet, Christophe Galtier ne continuera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Lionel Messi non plus.

Selon Foot Mercato et L’Équipe, le Qatar a déjà décidé de l’identité du nouvel entraîneur parisien. Ce sera Julian Nagelsmann. L’Équipe ajoute même que les négociations sont bien avancées et qu’il pourrait y avoir un adjoint très médiatique pour accompagner l’allemand sur le banc : Thierry Henry !

Si tu avais un actionnaire prêt à mettre plus de moyens, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile !

Jérome Rothen estime que si le club marseillais été racheté avec des gros moyens, il serait capable d’aller chercher un deuxième sacre en Ligue des Champions. « Quand on parle d’héritage… Je pense qu’à Marseille, plus qu’ailleurs, c’est important. Si aujourd’hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyen sur la table pour attirer des meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile, d’une deuxième Ligue des Champions ».

La ferveur à Marseille explose au grand jour avec ce qui se passe

L’ancien joueur du PSG est même contraint d’avouer que la ferveur marseillaise est incroyable : « On est d’accord, ce n’est pas parce que tu mets de l’argent que c’est une garantie de l’avoir. C’est déjà arrivé, Robert Louis-Dreyfus a mis beaucoup d’argent, il avait mis des moyens mais il n’a jamais réussi à créer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais la ferveur, et on la voit aujourd’hui, à Marseille, c’est le cas. Je suis parisien et ça me fait mal parfois de dire ça sur les Marseillais mais la réalité est là. Elle explose au grand jour avec ce qui se passe ».