Concurrents OM : Le PSG omniprésent, Monaco représenté dans les tops salaires de Ligue 1

Le PSG domine outrageusement au niveau des salaires de Ligue 1. L’Equipe a rapporté la liste des différents salaires, mensuels brut de joueurs et coachs de Ligue 1. Galtier est largement le coach le plus payé du championnat et dix joueurs du PSG sont dans le top 11 des plus gros salaires.

Le PSG champion des salaires de Ligue 1. L’Equipe a dévoilé la liste des salaires du championnat, équipe par équipe en prenant également en compte les entraineurs. Sans surprise le PSG monopole le top 10. Le joueur le mieux payé de Ligue 1 est Kylian Mbappé, avec 6 millions d’euros mensuels brut. Ses deux compères en attaque Neymar et Messi complètent le podium, avec respectivement 3,67 millions et 3,37 millions. On retrouve ensuite trois joueurs à plus d’un million par mois avec Marquihinos (1,2M), Verratti (1,2M) et Hakimi (1,08M). Les quatre autres parisiens du top 10 sont Donnarumma (916 000), Ramos (791 600), Bernat (730 000) et Mukiele (700 000) Le premier non parisien est le Monégasque Wissam Ben Yedder, 11ème de ce classement avec 650 000 euros mensuels. Les premiers Marseillais de la liste sont loin derrière avec Veretout (550 000), Sanchez (500 000) avec une prime à la signature lissée au fil du contrat et Bailly (450 000).

Galtier largement devant

Au niveau des entraineurs, c’est la même histoire. Christophe Galtier est le coach le mieux payé de France avec 665 000 euros mensuels bruts. C’est plus du double des 330 000 euros de Tudor. Bruno Genesio complète le podium avec un salaire de 250 000 euros par mois. Afin de réduire les inégalités entre les clubs de Ligue 1, Jean-Michel Aulas propose de mettre en place un plafond salarial.

Il ne faut pas tomber dans un excès

« C’est une spirale qui emporte tout le monde, glisse-t-il au sujet de la dérégulation du marché. On a vu quand même arriver un certain nombre d’états dans le football, qui mettent le niveau hors d’attente d’un certain nombre d’industriels ou d’investisseurs traditionnels. Et là malheureusement on ne peut pas compter de la même manière. Donc je pense qu’il y a besoin de réglementer, de contrôler. On doit peut-être aller, comme le font un certain nombre de franchises américaines, vers des plafonnements en matière de salaire. L’investissement permet de créer de la compétition, il permet de créer le spectacle, mais il y a un moment où il faut savoir aussi raison gardée et ne pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues. » Jean-Michel Aulas – Canal Football Club (26/03/2023)