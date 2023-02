Concurrents OM: Le PSG perd encore, Riolo sort la sulfateuse

Battu 0-1 par le Bayern Munich, le PSG a été en dessous de son adversaire du 14 février. Dans l’After Foot, en direct du Parc des Princes, Daniel Riolo a fracassé le PSG et Christophe Galtier pour leur prestation.

Galtier ne sert à rien il doit quitter le club au plus vite

»Le premier point c’est la défaite du PSG, comme attendu. Le deuxième point c’est la nullité de Christophe Galtier qui doit évidemment quitter le club au plus vite parce qu’il ne sert à rien. Une tactique comme ça en coupe d’Europe, on avait pas vu ça depuis les années 2000. Je ne me souviens même pas depuis quand en coupe d’Europe, le PSG, au Parc, a joué comme s’ils étaient Auxerre. Le troisième point c’est la gentillesse du Bayern qui aurait pu plier le match dès ce soir. Mais qui au lieu de ça, s’est même fait peur dans le dernier quart d’heure, en faisant un peu n’importe quoi. Ils ont été vraiment très light parce qu’ils auraient pu gagner ce soir très largement. Je l’avais dit dans les jours qui ont précédé la rencontre. Le PSG ne pourra rien faire d’autre que bétonner. Puisque de toute façon tactiquement c’est le néant absolu depuis le début de la saison. Contrairement à ce qu’on a voulu nous faire croire depuis l’arrivée de Christophe Galtier, il ne fait rien. A une époque on disait au PSG qu’il y avait un accompagnateur. Un peu comme le géo du Club Med. Mais là, Galtier ce n’est pas même le prof de sport du Club Med, c’est le balayeur à la limite. Il ne sert à rien du tout. Être l’entraineur du PSG pour proposer une ligne de 4 ou une ligne de 6, un jeu à 30 mètres de ta ligne, un néant pareil en coupe d’Europe. Depuis que les qataris sont dans ce club, jamais le PSG n’a joué un match de coupe d’Europe de cette façon. Rien que ça c’est une honte absolue. C’est un aveu d’échec, d’une énorme faiblesse. Tu ne peux pas, d’autant que finalement, même le dernier quart d’heure où le PSG a joué un peu plus haut et où c’était un peu remué, il y avait de la place pour faire autre chose. Le plan on a compris que c’était l’entrée de Mbappé. Il rentre il a une lumière. On avait l’impression qu’ils ne cherchaient que lui. On avait l’impression que c’était Forrest Gump, vas-y cours Kylian ! C’est ça la tactique ? C’est ça un entraineur ? Mais c’est une blague. J’ai eu honte pour tous les supporters qui sont venus. Les supporters ont fait l’un des plus beaux tifos de l’histoire récente du PSG, pour l’un des pires matchs. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (14/02/2023)