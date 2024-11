Concurrents OM : Le PSG se plante encore, Riolo n’en peut plus !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG a perdu 1-0 contre le Bayern Munich, avec un but de Kim Min-Jae et une expulsion d’Ousmane Dembélé, mettant en lumière une nouvelle fois ses limites face à une équipe supérieure. De son côté, le Barça a dominé Brest en Ligue des Champions, s’imposant logiquement 3-0 grâce à une maîtrise totale du jeu et des buts de Dani Olmo et Lewandowski, tandis que les Brestois ont peiné face à la supériorité technique de leurs adversaires.

Le PSG a subi une défaite 1-0 face au Bayern Munich, mardi à Munich, en Ligue des Champions. Le défenseur Kim Min-Jae a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant ainsi la victoire aux Bavarois. Ousmane Dembélé a été expulsé peu après l’heure de jeu, aggravant la situation pour les Parisiens. Une nouvelle défaite qui a révélé les limites du PSG, une fois de plus dominé par une équipe supérieure.

Le PSG n’y arrive pas en Ligue des Champions !

La défaite du PSG face au Bayern Munich a déclenché une vive réaction de Daniel Riolo, qui a dénoncé ce qu’il appelle un « énorme foutage de gueule ». Selon le journaliste, la situation actuelle du club est incompréhensible. « Depuis 2013, le PSG a toujours été en top 16, souvent top 8 », rappelle-t-il, soulignant l’irrecevabilité de cette chute à la 24e place en Ligue des Champions. Pour Riolo, il n’y a pas d’excuse : « Le même entraîneur, 80% de l’effectif présent, des renforts en défense et au milieu, après une demi-finale l’an dernier… »

💥@DanielRiolo : « Avec 800 millions d’euros de budget, être 26eme, c’est une honte absolue ! » pic.twitter.com/sf2tAB5EF3 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 26, 2024

Il estime que, même sans ambitions démesurées, le minimum aurait été de rester dans le top 24. Mais ce qui l’indigne particulièrement, c’est la communication du président du PSG. Selon lui, elle divise les supporters, certains acceptant cette situation tandis que d’autres, comme lui, ne comprennent pas ce qui se passe. Pour Riolo, le discours actuel autour de la défaite crée une fracture grandissante au sein de la base de fans du club, fragilisant encore plus l’image du PSG sur la scène européenne.

Brest n’a pas existé face au FC Barcelone !

Le Barça a dominé Brest en Ligue des Champions avec près de 80% de possession. Malgré la pression constante, le gardien Bizot a limité les dégâts, n’encaissant qu’un but en première période sur un penalty de l’inévitable Lewandoski. En seconde mi-temps, les Brestois ont souffert face à la supériorité technique des Catalans. La sanction est venue à la 66e minute, avec un but de Dani Olmo après un centre de Gerard Martin (2-0). Lewandowski a ajouté un troisième but en fin de match (3-0, 90+2). Un score logique, tant Brest a été dominé et n’a jamais pu rivaliser avec le Barça.