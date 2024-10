Concurrents OM : le PSG se rate, Monaco déroule !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Deux clubs français disputaient hier un match en Ligue des Champions, si Monaco s’est amusé, le PSG a encore énormément vendangé avant d’affronter l’OM dimanche.

Le PSG stagne en Ligue des champions après un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Dès le début, Paris investit le camp adverse, mais Hakimi rate une occasion prometteuse (2’). Dix minutes plus tard, Barcola ne cadre pas non plus (12’). À la 19e minute, Dembélé frappe la barre, mais le PSG est finalement puni sur la seule vraie offensive des Néerlandais, Lang trompant Donnarumma (34’).

À la reprise, Paris égalise grâce à Hakimi (55’). Peu après, Til pourrait redonner l’avantage aux siens, mais Marquinhos intervient avec brio (61’). Le PSG pousse, mais la fatigue se fait sentir. Dans les dernières minutes, une faute sur Asensio dans la surface semble mériter un penalty, mais l’arbitre revient sur sa décision après visionnage. Marquinhos rate l’occasion de gagner sur une tête détournée par Benitez (90+6’). Le PSG reste donc sur deux matchs sans victoire en Ligue des champions et compte quatre points après trois journées, avec un calendrier chargé à venir et notamment le déplacement au Vélodrome ce dimanche.

Dembélé encore maladroit, Aklioucheà la baguette…

Dans un match contre une équipe de l’Étoile Rouge de Belgrade peu convaincante, Monaco a su se démarquer, particulièrement lors d’une seconde période éclatante, conclue sur un score de 5-1. Au début de la rencontre, Minamino a ouvert le score à la 20e minute, profitant d’un placement défaillant de la défense adverse pour marquer d’une frappe précise. Cependant, à la 26e minute, les Monégasques ont connu un moment de relâchement, permettant à Ndiaye d’égaliser sur penalty. Juste avant la pause, à la 45e+3, Embolo a donné l’avantage à son équipe avec une magnifique demi-volée, suite à une erreur de Spajic.

Quelle inspiration géniale de Singo ! 😱 L’Ivoirien décoche une superbe frappe aux 35 mètres pour faire le break 👏#ASMFKCZ | #UCL pic.twitter.com/undNwlQBrD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024



La seconde mi-temps a été marquée par une belle domination de Monaco. Singo, d’une frappe magnifique à 35 mètres, a trouvé la lucarne à la 54e minute, portant le score à 3-1. Minamino a ensuite inscrit son doublé à la 70e, grâce à une passe d’Embolo. Pour couronner le tout, Akliouche a enfin marqué à la 90e+5, scellant la victoire à 5-1. Monaco aurait même pu alourdir le score, avec un but refusé pour Embolo et des tirs sur les montants de Golovin et Akliouche. Le 5 novembre, Monaco affrontera Bologne, espérant confirmer sa qualification pour la prochaine étape de la Ligue des Champions, après avoir récolté 7 points en trois matches.