Concurrents OM : Le PSG tombe encore… Riolo sulfate !

Le PSG s’est incliné 2-1 face à l’Atlético Madrid ce mercredi soir lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Warren Zaïre-Emery avait pourtant ouvert le score pour les Parisiens (1-0), mais Nahuel Molina a égalisé rapidement pour l’Atlético (1-1). Alors que le PSG semblait tenir le match nul, Angel Correa a donné la victoire aux Colchoneros en inscrivant un but décisif dans les dernières secondes (2-1). Cette défaite prive le PSG de précieux points dans sa quête de qualification et complique sa situation dans un groupe très disputé.

Paris n’y arrive pas, Riolo n’en peut plus

🚨 PARIS S’INCLINE FACE À L’ATLÉTICO À LA DERNIÈRE MINUTE ! Les Parisiens se sont fait piéger en toute fin de match par Correa 😳 Avec cette défaite 2-1, le PSG perd 2 places et se retrouve 25ème au classement 📊#PSGATM | #UCL pic.twitter.com/LrYkXwV0aM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

De quoi encore faire péter les plomb au journaliste Daniel Riolo sur RMC : « Barcola, en championnat, il y a de vrais progrès et je trouve que c’est un joueur qui commence un petit peu à montrer des choses et tout. Mais il n’a pas encore le niveau de la Ligue des champions. Dembélé, c’est toujours pareil, le mec est capable d’éliminer n’importe qui. C’est probablement l’un de ceux qui font le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Il n’y a pas d’avant-centre. Asensio, ce n’est même pas qu’il n’a pas progressé, il a carrément régressé tellement il n’existe plus. Et tous les joueurs, c’est comme ça. Je ne vois pas… Hakimi, que l’on ne me dise pas qu’il l’a fait progresser. Hakimi était très bon à l’Inter, il a été bon au PSG, puis il a eu des hauts et des bas, mais ça reste un bon joueur. Ce n’est pas Luis Enrique qui l’a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait, il n’existe plus. Marquinhos n’a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu’il a et voilà. C’est tout ! Il n’y a rien ! Donc, qu’on me dise ce que ce gars-là a apporté depuis qu’il est au club, à part cette touche un peu de folie, d’invention, de conférences de presse délirantes. Le pompon va arriver dimanche soir avec le doc’ où tout le monde va se mettre à genoux en disant de regarder le caractère qu’il a et de voir qu’en plus, toutes les demi-heures, il fait des pompes. »

Brest poursuit son incroyable parcours

Les Brestois poursuivent leur incroyable parcours en Ligue des champions en restant invaincus après leur victoire 2-1 contre le Sparta Prague. Edimilson Fernandes a ouvert le score pour Brest à la 37e minute, avant que Kairinen ne marque un but contre son camp, portant le score à 2-0. Les Tchèques ont réagi dans les dernières secondes, avec un but salvateur à la 92e minute, mais cela n’a pas suffi. Grâce à cette victoire, Brest continue de rêver et confirme sa place parmi les surprises de cette édition de la Ligue des champions.