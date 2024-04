Concurrents OM: le Stade Rennais s’incline face à Toulouse

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Sans idée face à Toulouse, le Stade Rennais a enregistré ce samedi sa troisième défaite consécutive en Ligue 1 (1-2). Malgré l’ouverture du score de Désiré Doué (1-0, 20e), les Bretons n’ont pas été capables de dicter le rythme et ont été renversés par des Toulousains valeureux. Un revers supplémentaire dans la course à l’Europe après ceux de Lens face à Metz (2-1) et de Reims à Strasbourg (3-1).

En cas de victoire face à Brest ce soir, Lyon peut provisoirement remonter à la 7e place du championnat.