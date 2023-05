Concurrents OM : Lens arrache la victoire à 10 contre 11 !

En ouverture de cette 35e journée de Ligue 1, Lens recevait Reims. Haise s’offre une victoire dans la douleur qui va compter…

Cette 35e journée a débuté ce vendredi soir pas un Lens – Reims. Le second s’est vite retrouvé à 10 suite à une faute de Danso sifflée et sanctionnée d’un penalty et d’un carton rouge pour le défenseur central. Balogun a transformé et Lens s’est retrouvé mené au score et a en infériorité numérique. Pourtant, les hommes de Franck Haise ont réussi à revenir au score juste avant la mi-temps grâce à un penalty, 1-1. Fofana va donner l’avantage à son équipe, Reims va pousser mais Balogun va vendanger une grosse occasion en simulant une faute après avoir dribbler Samba. Les lensois vont énormément subir dans les dernières minutes mai sans craquer…

La programmation TV de la 35e journée de Ligue 1

Vendredi 12 mai 2023 à 21h00 sur Prime Video

RC Lens 2–1 Stade de Reims

Samedi 13 mai 2023 à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Samedi 13 mai 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – AC Ajaccio

Dimanche 14 mai 2023 à 13h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Olympique Lyonnais

Dimanche 14 mai 2023 à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – FC Lorient

Toulouse FC – FC Nantes

Stade Rennais FC – ESTAC Troyes

Dimanche 14 mai 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – LOSC Lille

Dimanche 14 mai 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Angers SCO