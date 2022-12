Concurrents OM : Les images déplorables (simulation, gifle) du nouveau désastre de Neymar…

L’Olympique de Marseille est sans doute déjà trop loin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Surtout si les adversaires des parisiens, à l’image des strasbourgeois hier soir, continuent de jouer avec si peu d’ambitions…

En effet, les hommes de Julien Stéphan ont eu la chance d’être en supériorité numérique dès l’heure de jeu hier soir au Parc des Princes mais se sont recroquevillés sur leur cage plutôt que de tenter quoi que ce soit. Résultat ? Ils ont perdu le match sur un but à la 96′…

Et pourtant Neymar avait encore fait des siennes dans cette rencontre… C’est lui qui avait été expulsé à la 62′. En un peu moins de deux minutes, le Brésilien a d’abord écopé d’un jaune pour une vilaine gifle sur Thomasson puis d’un second dans la foulée pour une simulation grossière dans la surface. Entre les deux ? Un tête à tête avec Turpin qui passera sans doute à l’As alors que l’attitude est très limite vis-à-vis de l’arbitre. M’enfin…

Neymar sent off for a slap and then diving! #PSG pic.twitter.com/9E4nXtuMwA

— FPL South (@FPLSouth) December 28, 2022