Concurrents OM : les lyonnais chambrent Payet

Un filet de protection avait été installé dans le virage du Parc OL après le jet d’une bouteille d’eau sur Dimitri Payet en 2021. Ce filet n’est désormais plus obligatoire. Les Ultras Lyonnais s’en sont réjouis et n’ont pas manqué de se moquer de l’ancien milieu de terrain marseillais.

Les supporters de l’OL ont une nouvelle fois taclé Payet. Le milieu de terrain français a annoncé quitté l’OM après huit saisons et demie passées au club de 2013 à 2015 et de 2017 à 2023. Les supporters lyonnais ne risquent pas d’oublier celui qui a inscrit un doublé le 10 novembre 2019 contre leur club, pour une victoire 2-1 des marseillais. Ils n’oublieront pas non plus le 21 novembre 2021. Où le match avait été arrêté après seulement 4 minutes de jeu. Le numéro 10 marseillais avait reçu une bouteille d’eau pleine sur le visage, lancée par un supporter lyonnais, alors que le Réunionnais s’apprêtait à tirer un corner. Le match avait finalement été rejoué plus tard dans la saison et avec huit clos total au Groupama Stadium.

Payet : le César du meilleur comédien

Depuis ce match un filet de protection avait été mis en place. Le but était d’empêchera les jets de projectiles venus des virages n’arrivent sur les joueurs. Pour la saison 2023-2024 ce filet ne sera plus obligatoire, excepté pour les réceptions du PSG le 3 septembre prochain et de l’OM le 4 février 2024. Les supporters des Bad Gones se sont réjouit de cette décision dans un communiqué. Et ils n’ont pas manqué de qualifier Payet de « César du meilleur comédien« . « Grâce à de nombreux échanges avec le Club et la Préfecture, suite également aux deux matchs disputés sans filets pour nos 35 ans, sans incidents de ce type, nous avons pu obtenir le retrait des filets cette saison, à l’exception des matchs contre Paris et Marseille, explique le communiqué. Pour rappel, ce filet fut imposé par la Préfecture suite à cette fameuse bouteille jetée par un idiot extérieur au KOP sur un autre idiot en lice pour le César du meilleur comédien. »