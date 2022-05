Concurrents OM : Les supporters niçois ont choqué les réseaux sociaux avec leur chant sur Emiliano Sala !

Ce mercredi lors de la rencontre entre Saint-Etienne et l’OGC Nice, les supporters des Aiglons ont chanté un chant contre Emiliano Sala, ancien joueur du FC Nantes décédé. Sur les réseaux sociaux, les fans de foot ont été scandalisé !

Dire que le chant des supporters niçois sur Emiliano Sala a choqué les gens serait un euphémisme. Sur les réseaux sociaux, cela a encore plus été visible puisque l’extrait vidéo a été partagé des milliers de fois… Cependant, même des Niçois n’ont pas apprécié ce chant. Certains ont même mis une photo d’Emiliano Sala sur leur compte afin d’apporter leur soutien et montrer qu’ils ne sont pas en accord avec ce chant.

Inexcusable. Inqualifiable. Je suis Niçois et j’ai honte. https://t.co/gPjM6l0cEW — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) May 11, 2022

Riolo peste contre Prime

Dans les médias, cet évènement est forcément devenu une actualité chaude de notre championnat ! Interpellé sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a répondu sur Twitter a notamment tapé sur Amazon Prime qui n’a pas partagé l’information en direct lors du match.

Le commentateur sur Amazon dit que les Supp niçois ont chanté des trucs « particuliers »…. Et donc on peut pas savoir ? C’est pas prévu dans le contrat Amazon de dire les choses surtout quand ce sont des saloperies ?? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 11, 2022

Les supporters de l’OM soutiennent Sala

Forcément, les supporters marseillais ne portant pas les Niçois dans leur coeur, n’ont pas hésité à taper sur ces derniers sur les réseaux sociaux…

À l’image de ce tifo, vraiment honteux ce chant, toutes mes pensées à la famille d’Emiliano Sala 🙏@LFPfr @PoliceNationale @GDarmanin pic.twitter.com/nnW9TaCTrQ — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) May 11, 2022

Galtier détruit ses supporters

En conférence d’après-match, Christophe Galtier est apparu très touché et à tenu à envoyer un message clair aux supporters qui ont tenu ces propos scandaleux. :

« Si c’est ça notre société, on est dans la merde. Qu’ils restent chez eux. Qu’ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c’est pour insulter des morts, qu’ils restent chez eux ! Si c’est pour balancer des bouteilles, qu’ils restent chez eux ! » Christophe Galtier – Source : Conférence d’après-match (11/05/2022)

Pour Émiliano 💫 Bonne soirée. #OGCNASSE — Andy Delort (@AndyDelort9) May 11, 2022

Nice réagit également à travers un communiqué !

Dès le coup de sifflet final, le club de Jean-Pièrre Rivière a réagit à ce nouvel incident avec ses supporters. Un communiqué pour condamner les actes et soutenir la famille d’Émiliano Sala mais aucune procédure envers le kopp de la Tribune Popualire Sud n’a été entamée :

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGN Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala. » OGC Nice – Source: Communiqué de presse (11/05/2022)