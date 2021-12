Concurrents OM : L’excuse d’un ancien coéquipier de Messi sur son niveau au PSG…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…) Décevant depuis le début de la saison au PSG, Lionel Messi a reçu le soutien de son ancien coéquipier Luis Suarez. L’attaquant de l’Atletico lui a trouvé des circonstances atténuantes…

Très décevant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas réussi à s’imposer face au Racing Club de Lens ce samedi soir à Bollaert. Les hommes de Franck Haise ont failli faire tomber les Parisiens mais ces derniers ont égalisé à la 92e minute, comme souvent depuis le début de la saison.

Le niveau de l’international argentin est bien sûr pointé du doigt par les supporters mais également les consultants français qui ne comprennent pas cette différence par rapport à ce qu’il proposait au FC Barcelone.

Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige — Suarez

TNT Sports Argentina a posé la question à Luis Suarez. L’ancien attaquant du Barça qui a bien connu Lionel Messi s’est exprimé à ce sujet… Il lui a trouvé une excuse plus que surprenante : le climat qui est différent de celui de l’Espagne et de l’Argentine.

A LIRE AUSSI : OM : Les excuses de Rothen après son dérapage sur Alvaro !

« Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours. On parle des matchs, de la famille… Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas » Luis Suarez – Source : TNT Sports Argentina (04/12/21)