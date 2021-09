Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce vendredi : Lille a pensé à un défenseur brésilien, Lyon démarre fort, Laborde satisfait du match de Rennes

Mercato concurrents OM : Le LOSC a pensé à ce défenseur brésilien…

Un temps annoncé à l’OM durant le mercato estival, David Luiz a finalement rejoint Flamengo cet été. O Globoesporte nous apprend que le défenseur central brésilien apparaissait également dans les petits papiers de Lille et du Real Madrid.

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal à l’issue de la saison dernière, David Luiz figurait dans les papiers de nombreux clubs cet été. Parmi eux, l’Olympique de Marseille semblait être l’un des prétendants intéressés à l’idée de récupérer le défenseur central expérimenté gratuitement. À 35 ans, David Luiz a finalement pris la décision de rejoindre son pays natal où Flamengo a souhaité le récupérer.

Lille était également intéressé

Si l’Olympique de Marseille avait manifesté son intérêt, il ne s’agissait pas du seul club français. En effet, O Globoesporte nous apprend que Lille était également l’une des équipes dans la course pour tenter de récupérer David Luiz. Le média croit savoir que d’autres écuries européennes comme Everton, West Ham, Benfica, la Lazio et même le Real Madrid figuraient parmi les prétendants intéressés. Dans son nouveau challenge à Flamengo, David Luiz espère retrouver le haut niveau pour postuler à une place dans la sélection brésilienne pour disputer le Mondial en 2022. Affaire à suivre…

Le LOSC a pensé à David Luiz https://t.co/8R5tADYSGa — Foot Mercato (@footmercato) September 17, 2021

Concurrents OM : Bosz encense ses joueurs !

Victorieux 0-2 face aux Glasgow Ranges à l’Ibrox Stadium, l’Olympique Lyonnais réussit idéalement son entrée en lice en Ligue Europa. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz a tenu à encenser ses joueurs qui assimilent de mieux en mieux ses idées de jeu.

Un an après sa dernière participation sur la scène européenne, l’Olympique Lyonnais a réussi son retour. En effet, les Gones se sont imposés 0-2 face aux Glasgow Rangers à l’Ibrox Stadium grâce à un but de Karl Toko-Ekambi et un but contre son camp de James Tavernier. Grâce à ce succès, Lyon prend la tête du groupe A devant le Sparta Prague et Brondby. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz a félicité ses joueurs qui commencent à assimiler ses idées de jeu.

Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je demande – Peter Bosz

« Je suis satisfait car on joue de mieux en mieux. Excepté le début du match où il y a beaucoup de ballons perdus, ce n’était pas nécessaire. Après, on a bien joué. Le premier but de Karl était extraordinaire et après on a été un petit peu plus calme. Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je demande. Ce n’est pas facile car jouer offensif avec un pressing très haut, ce n’est pas évident. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (16/09/2021)

Concurrents OM : Laborde « Toute l’équipe est satisfaite »

Le Stade Rennais a réussi son entrée en lice en Ligue Europa Conférence hier soir. Opposés à Tottenham, les Bretons sont parvenus à accrocher le match nul 2-2. Gaëtan Laborde s’est montré satisfait de la prestation de son équipe.

Pour son entrée en lice en Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais a fait fort. Opposés à Tottenham, finaliste de la Ligue des champions face à Liverpool en 2019, les Bretons sont parvenus à accrocher le match nul 2-2. Côté Rennais, Flavien Tait et Gaëtan Laborde sont les buteurs. Arrivé cet été en Bretagne en provenance de Montpellier, l’attaquant s’est dit satisfait de la prestation de ses coéquipiers.

On a montré un joli visage – Gaëtan Laborde

« Tout le monde était déçu du match de dimanche. Ça nous a poussé à montrer d’autres valeurs. Ce soir, sur le résultat, on peut en avoir. Mais il ne faut pas oublier que c’est une grosse équipe. Tottenham fait partie des gros clubs européens. C’était aussi un test, et on l’a bien relevé. Je pense qu’on a pris plus de plaisir aujourd’hui, mais qu’on a aussi fait plus d’efforts. Je pense que toute l’équipe est satisfaite, on a montré un joli visage, celui qu’il va falloir montrer toute la saison. » Gaëtan Laborde – Source : Conférence de presse (16/09/2021)