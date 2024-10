Concurrents OM : Lille retourne le match, Monaco confirme…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après le match nul décevant de l’OM 1-1 contre Angers en ouverture, la 7ème journée s’est poursuivie ce samedi avec des matchs qui impliquaient des concurrents directs de nos olympiens Lille, Rennes et Monaco.

Le premier match du jour concernait deux équipes qui jouent pour leur survie dans l’élite, l’ASSE et l’AJA, et dans ce duel de bas de classement ce sont les verts qui se sont imposés 3-1 avec un triplé du géorgien, Zuriko Davitashvili. Un succés qui permet aux stéphannois de prendre provisoirement la 12ème place en attendant les résultat du jour.

Le second match de la journée impliquait le LOSC de Bruno Génésio, tombeur du Réal Madrid ce mercredi en Ligue des Champions, et le TFC. Les dogues, qui étaient 5ème avant le coup d’envoi de la rencontre, avaient l’opportunité de recoller à un petit point de nos olympiens en cas de succès, et ce ce qu’ils ont fait. En effet, malgré l’encaissement du premier but les nordistes ont réagis en seconde période avec deux réalisations signées Angel Gomes et Mitchel Bakker, pour venir l’emporter. Les dogues confirment donc leur bonne semaine avec ce succès.

La troisième et dernière rencontre du jour impliquait les rennais, qui réalise un début de saison décevant avec seulement 7 points pris avant cette rencontre, et l’AS Monaco, qui lui est en pleine bourre avec 5 succès et 1 nul avant le coup d’envoi. Une rencontre qui va se jouer dans les 25 premières minutes puisque les 3 buts vont être inscrits dans cette période. C’est l’AS Monaco qui frappe en premier dès la 6ème minute grâce au coup de tête de l’ancien parisien Thilo Kehrer. Rennes réagira seulement 5 minutes après grâce à l’anciens nantais Ludovic Blas mais encaissera un autre but une dizaine de minutes plus tard qui suffira aux monégasques pour s’imposer et poursuivre leur marathon en tête du championnat.

