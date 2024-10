Concurrents OM : Lille s’offre un nouvel exploit ! La belle soirée française !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Mercredi soir, le LOSC Lille a signé un exploit mémorable en s’imposant 3-1 contre l’Atlético Madrid, une équipe invaincue en Ligue des champions depuis trois ans. Ce match a eu lieu seulement 21 jours après leur victoire contre le Real Madrid, le champion d’Europe en titre, qu’ils avaient battu 1-0 au stade Pierre Mauroy.

L’entraîneur Bruno Genesio a fait le choix stratégique de reposer plusieurs joueurs clés avant le derby tant attendu contre le RC Lens, programmé pour ce samedi en Ligue 1. Malgré un début de match difficile, où une erreur d’Ousmane Touré a permis à l’Atlético d’ouvrir le score dès la 8e minute, Lille a fait preuve de résilience. De plus, la blessure de Rémy Cabella dans la première demi-heure a rajouté de la difficulté.

Cependant, la seconde période a été le tournant du match. Edon Zhegrova, remplaçant, a égalisé avec une frappe spectaculaire à la 61e minute. Jonathan David a ensuite donné l’avantage aux Dogues en transformant un penalty controversé à la 74e minute. David a scellé la victoire avec un troisième but à la 89e minute, permettant à Lille de renverser la situation.

LILLE EST INSUBMERSIBLE ! 🤯 Le LOSC mène 3-1 face à l’Atletico Madrid au Metropolitano, c’est fou ! 😍#AtletiLOSC | #UCL pic.twitter.com/rPbBijkYpQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024



Cette victoire contre l’Atlético Madrid met en lumière les choix tactiques judicieux de Bruno Genesio, qui a su relancer son équipe en seconde période. Antoine Griezmann, qui avait brillé en première mi-temps, a vu sa performance décliner avec celle de son équipe, laissant la place à la détermination des Lillois.

Grâce à cette victoire, le LOSC Lille se classe à la 15e place de son groupe avec six points après trois matches, juste un point derrière le Stade Brestois et deux devant le Paris SG. Ce succès renforce les ambitions de Lille en Ligue des champions et montre leur potentiel face à l’élite du football européen.

Brest s’offre aussi un exploit !

Brest s’est aussi offert un bel exploit face au champion d’Allemagne en titre. Les Bretons ont démarré la rencontre sur de bonnes bases, mais peu à peu, ils ont cédé face au pressing allemand. Florian Wirtz, l’un des rares joueurs clés sur le terrain, a ouvert le score à la 24e minute après une passe de Jonas Hofmann, suite à une interception ratée de Massadio Haïdara. Malgré un tir maîtrisé de Wirtz arrêté par Marco Bizot à la 30e, les Brestois ont réagi avant la pause. Pierre Lees-Melou, revenant de blessure, a égalisé d’une magnifique volée (39e). En seconde période, Leverkusen a menacé avec des occasions, mais Brest a tenu bon, évitant une défaite in extremis. Une belle soirée pour les clubs français !