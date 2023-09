Concurrents OM : L’incroyable contre-performance de Monaco !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’AS Monaco, leader de Ligue 1, ouvrait cette nouvelle journée de championnat hier soir, à domicile, dans un derby face à l’OGC Nice. Les hommes de la Principauté n’en ont pas profité pour prendre le large sur l’Olympique de Marseille…

Pourtant ils ont eu toutes les cartes en main pour asseoir leur position de leader du championnat. En effet, les hommes d’Adi Hutter ont bénéficié de deux pénaltys dans le même match. Deux fois ratés… par le même homme ! Et pas n’importe qui puisque l’auteur de ce double raté s’appelle… Folarin Balogun ! Recruté pour plus de 30M€ cet été, l’ancien d’Arsenal a buté à deux reprises sur Marcin Bulka, le gardien polonais de l’OGC Nice. En tirant la première fois à droite, la seconde dans l’axe. À noter que l’Américain a aussi trouvé la barre juste avant la pause.

🧤 Enorme Marcin Bułka qui repousse le pénalty de Balogun ! Toujours 0-0.#ASMOGCN pic.twitter.com/9wwod1pC3c — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 22, 2023

Alors ça… Balogun qui rate deux fois ! C’était osé d’y retourner #ASMOGCN pic.twitter.com/Cf2QLZYQt0 — Thomas (@ThomGucciardi) September 22, 2023

Nice dans les arrêts de jeu grâce au Marseillais Boga…

Pire encore pour la recrue star de l’ASM, ce sont les voisins et visiteurs du soir qui vont finir par trouver la faille par Jérémie Boga, natif de Marseille. Dans les arrêts de jeu, à la 90+1′. Second gros coup consécutif pour les hommes de Farioli après leur victoire au Parc la semaine passée. Ils détrônent Monaco et s’emparent avec 12 points mais une meilleure différence de buts du fauteuil de leader.

Un but magnifique d’ailleurs.

Jérémie Boga qui clim l’AS Monaco d’un but somptueux à la 90’ ! 🇨🇮😮‍💨 pic.twitter.com/dhPbZYi1wp — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 22, 2023

Nice, un vrai concurrent pour l’OM cette saison ?