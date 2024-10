Concurrents OM : Lyon a trouvé son coordinateur sportif !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon doit restructurer son organigramme après le départ du directeur sportif David Friio, un coordinateur sportif arrive !

Ecarté par son président après un mercato jugé incomplet, David Friio n’avait pas été remplacé et l’OL n’a plus de directeur sportif depuis. Selon l’Equipe, la direction lyonnaise devrait miser sur « Daniel Congré, mais davantage dans le rôle d’un coordinateur sportif, lui qui est spécialisé dans la préparation mentale et la nutrition. Le directeur de la cellule de recrutement Matthieu Louis-Jean va prendre plus d’importance et devenir le rouage numéro 1 sur le mercato, dont ne s’occupera pas le coordinateur. »

Daniel Congré coordinateur sportif, Louis-Jean responsable du mercato

Auteur d’un retour remarqué dans le onze de Pierre Sage, Rayan Cherki s’est blessé et l’inquiétude planée à Lyon. Selon Le Progrès, le meneur de jeu va devoir se reposer quelques jours et sauf complications, il devrait être remis sur pied pour le prochain match de l’OL. Cherki devrait donc être apte pour le déplacement au Havre, le 20 octobre prochain, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Pierre Sage va donc pouvoir continuer avec son 4-2-3-1 qui lui apporté plus de résultats depuis la défaite face à l’OM…

De nouveau titulaire à Lyon, Rayan Cherki vient d’enchainer deux bons matches. Mais le milieu offensif s’est blessé à la cuisse et ne devrait pas être disponible avec les Espoirs. En effet, Cherki a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse face au FC Nantes ce weekend. Son coach, Pierre Sage l’a confirmé en conférence de presse d’après match : « Il y a eu une petite alerte à la cuisse. On va aller faire un check médical. Je le trouvais un peu moins bien dans sa mi-temps, ça a a été un peu mieux après cinq minutes, mais il avait quelque chose qui le gênait ». Des examens complémentaires sont prévus pour décider, oui ou non, de sa présence avec les Espoirs. A suivre ?

Il faut rester vigilants et laisser les joueurs mobilisés dans le travail — Sage