Concurrents OM : Lyon accélère son mercato malgré la DNCG !

Alors que la DNCG vient de rejeter le projet présenté par John Textor et que l’OL sera sanctionné par un encadrement des salaires et transferts, l’Equipe tire aujourd’hui un premier bilan du mercato lyonnais qui s’annonce complexe.

La crainte qui existait du côté de Lyon ces derniers jours s’est transformée en réalité hier. Suite à l’audience de John Textor devant la DNCG, le gendarme financier du football français a statué et la mesure prise à l’encontre de l’OL est un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation ». L’Equipe revient ce matin sur le début de mercato lyonnais compliqué, entre la grosse offre rejetée pour Pulisic et un effectif à dégraisser.

Pulisic dit non, Alvero et Mata arrivent !

La piste de l’ailier de 24 ans avait été révélée par le quotidien français il y a plusieurs jours, mais elle n’aboutira probablement pas. Si Chelsea a bien reçu une offre de 25M€ comme demandé, le joueur veut aller à l’AC Milan pour jouer l’Europe. Aussi, l’encadrement de la masse salariale juste annoncé enterre tout espoir d’offrir à l’américain le salaire qu’il voudra.

Toutefois certains dossiers moins onéreux avancent, avec tout d’abord l’arrivée de Skelly Alvero qui sera officielle très bientôt. Le très grand (2,02m) milieu de terrain français de 21 ans va être acheté pour 4,5M€ à Sochaux, relégué en National. Il va venir apporter la dimension physique réclamée par Laurent Blanc au milieu de terrain.

L’Equipe révèle aussi, que ce joueur ne vient pas pour être titulaire et que l’OL discuterait actuellement avec les agents d’une cible prioritaire à ce poste repérée grâce à la data. Son nom est encore inconnu.

Du low cost et des ventes

Les gones vont également devoir vendre et se renforcer derrière. Le secteur défensif est très réduit, d’autant que le patron de la défense Castello Lukeba est courtisé par Leipzig et pourrait rapporter un beau chèque et Thiago Mendes pourrait être poussé vers la sortie, lui qui est approché par le club qatari d’Al-Rayyan.

A droite, Gusto est parti à Chelsea et le jeune Saël Kumbendi est l’une des seules satisfactions de la saison passée mais à 18 ans et aussi talentueux soit il, l’OL voulait un latéral plus mûr pour l’encadrer. Clinton Mata (Club Bruges) va remplir ce rôle. Le club rhodanien va débourser 5M€ pour l’angolais de 30 ans. Ce belge francophone de naissance a disputé une vingtaine de matches de C1 en carrière et va apporter son expérience à l’effectif lyonnais.

A côté de cela, Lyon va vendre. Romain Faivre a peiné à s’imposer dans le Rhône mais s’épanouit en Bretagne et le club s’attend à ce que Lorient convertisse son prêt en une offre concrète. Les dirigeants vont également tenter de se débarrasser d’indésirables comme Karl Toko Ekambi ou Jeff Reine-Adélaïde. Johann Lepenant pourrait lui être prêté.