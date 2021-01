Concurrents OM : Lyon chute, et Garcia chouine (encore) contre… l’arbitrage !

Au terme de la défaite de Lyon hier soir face à Metz (0-1) lors du match de clôture de la 20e journée de Ligue 1, le coach lyonnais Rudi Garcia s’est de nouveau plaint de l’arbitrage.

Le club de Jean-Michel Aulas s’est incliné hier soir contre Metz en toute fin de match (0-1). Les lyonnais n’avaient plus perdu depuis le 15 septembre dernier. Au terme de la rencontre, Rudi Garcia n’a pas pu s’empêcher de se plaindre de l’arbitrage concernant le but refusé de Toko Ekambi.

Le but a été annulé de manière incompréhensible — Rudi Garcia

«C’est une défaite au goût amer. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même, on peut faire un peu mieux. Quand on essaye de marquer 22 fois et qu’on ne cadre que 20% de nos tirs… On pensait avoir fait le plus dur contre une équipe athlétique. On ouvre le score avec Karl, mais le but a été annulé de manière incompréhensible. On aurait dû repartir de l’avant et marquer, on en a eu la possibilité après (…) Le but c’est juste incompréhensible pour moi. Chacun a son avis. Celui du corps arbitral a été différent. Donc on va respecter ça. Ce n’est pas qu’à cause de ça qu’on perd le match » Rudi Garcia – Source Conférence de Presse