Concurrents OM : Lyon rate sa première !

La Ligue 1 est repartie ! Si l’Olympique de Marseille a réussi son départ, national au moins, en venant à bout samedi après-midi du Stade de Reims (2-1), ce n’est pas forcément le cas de tous ses concurrents supposés…

Samedi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à venir à bout du FC Lorient de Bamba Dieng au Parc des Princes. Malgré 78% de possession de balle et plus de mille passes effectuées, l’équipe de Luis Enrique n’est pas parvenu à trouver la faille dans la défense lorientaise.

Un autre adversaire breton se dressait sur la route d’un autre concurrent de l’OM, avec le Stade Brestois qui recevait dimanche après-midi le RC Lens. Si tout avait parfaitement commencé pour les Sang et Or, qui menaient deux buts à zéro après vingt-deux minutes de jeu, ils se sont effondrés par la suite. Rattrapés au score par un penalty de Del Castillo et un but de Lala, ils ont fini par s’incliner après un second penalty de Del Castillo à la 87′ !!!

C’est Lyon qui a clôturé, dimanche soir, à La Meinau cette première journée de Ligue 2023/24.

Les hommes de Laurent Blanc se sont eux aussi inclinés. Le RC Strasbourg a remporté le match deux buts à un avec des buts de Bellegarde et Mothiba en seconde période contre une réalisation tardive (88′) de Tagliafico.

Le Programme

Vendredi 11 août

Nice 1 – 1 Lille

Samedi 12 août

Marseille 2 – 1 Reims

Paris 0 – 0 Lorient

Dimanche 13 août

Brest 3 – 2 Lens

Montpellier 2 – 2 Le Havre

Clermont 2 – 4 Monaco

Nantes 1 – 2 Toulouse

Rennes 5 – 1 Metz

Strasbourg 2 – 1 Lyon

La décla

« C’est une défaite décevante, je regrette le score. On a manqué d’efficacité dans la surface adverse mais aussi dans la nôtre car on concède un but sur un coup de pied arrêté… Ils ont eu un coup franc sur le côté, qui ne doit pas être hyper dangereux, ça les a galvanisés ensuite, mais nous aussi on a été dangereux. Je ne trouve pas que Strasbourg nous a mis trop en danger. On a eu plus d’occasions, plus de tirs… Je pensais que Strasbourg aurait été plus joueur, mais on les a gênés sur les sorties de balle, on les avait bien étudiés en vidéo, on a plutôt dominé le match. On a perdu trois points, on va essayer de se préparer pour Montpellier pour gagner le match. On a joué avec quasiment la même équipe que la saison dernière. Donc on va essayer de la faire progresser. Mais je pense que si on joue comme ça, on va gagner des matches. » Laurent Blanc – Source : L’Équipe