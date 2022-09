Concurrents OM : Lyon et Paris cartonnent, Lens, Rennes perdent des points…

L’Olympique de Marseille est déjà dans le trio de tête en Ligue 1 après un début de saison canon. Attention cependant car pas mal d’équipes semblent parties sur un rythme élevé…

Il y a tout d’abord Paris qui, sans surprise, s’est imposé trois buts à zéro à Nantes. Avec notamment une expulsion de Fabio avant la mi-temps qui a simplifié la tâche aux hommes de Galtier.

Un faux carton ? 😂 Y’a pas un seul Nantais qui conteste cette expulsion en fait #FCNPSG #PSG #FABIO pic.twitter.com/7jWoiXM4Ck — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 3, 2022

Puis Lyon qui contrairement à l’exercice précédent ne perd plus de points bêtement. Pour l’instant en tout cas. Ce weekend ils ont atomisé de bien faibles angevins, cinq buts à zéro. Les hommes de Bosz ont trois points de moins que l’OM mais joueront cette semaine leur match en retard face à Lorient.



Lens a lui été obligé de partager les points à Reims et aurait même pu perdre (réduits à dix et menés 1-0 jusqu’à la 83′). Match nul un but partout au final. Autre concurrent supposé de l’OM, Rennes, a également été forcé au partage des points à Troyes. Un but partout.

Et enfin pour le match de dimanche soir, l’AS Monaco a battu l’OGC Nice sur son terrain, un but à zéro. Deux équipes qui ont déjà du retard sur l’OM au classement…

Le classement