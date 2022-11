Concurrents OM : Lyon gratte un point (grâce à un penalty cadeau) !

N’oubliez pas, le pari sécure c’est penalty pour Lyon ! L’adage s’est encore vérifié ce vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Mal embarqué face à Nice, Lyon a obtenu un point dans les dernières minutes de jeu grâce à un penalty gracieusement offert parle corp arbitrale encore bien inspiré…

C’est Nice qui avait ouvert le score déjà sur un penalty transformé par Pépé (en deux fois car à retirer) à la 38e. Lyon était en mauvaise posture, mais en fin de rencontre, Cherki s’appuie sur Lacazette pour un une-deux, le jeune remplaçant redonne la balle à son capitaine dans la surface mais la passe est un peu trop en retrait, l’attaquant contrôle tant bien que mal et perd son équilibre avant de tomber, tout seul. Eric Wattellier estime que le contact avec Todibo justifie un penalty, la VAR confirme, Lacazette transforme, c’est cadeau et c’est un point. La suite demain et dimanche avec en clôture un Monaco – OM !

La programmation de la 15e journée de Ligue 1

Vendredi 11 novembre à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais 1-1 OGC Nice

Samedi 12 novembre à 17h00 sur Prime Video

RC Lens – Clermont Foot 63

Samedi 12 novembre à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Stade Rennais F.C. – Toulouse FC

Dimanche 13 novembre à 13h00 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

Paris Saint-Germain – AJ Auxerre

Dimanche 13 novembre à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – ESTAC Troyes

LOSC – Angers SCO

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

FC Nantes – AC Ajaccio

Dimanche 13 novembre à 17h05 sur Canal+ Foot

RC Strasbourg Alsace – FC Lorient

Dimanche 13 novembre à 20h45 sur Prime Video

AS Monaco – Olympique de Marseille