Concurrents OM: Lyon renverse Brest au terme d’un match complètement fou !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…) Mené 1-3, Lyon a finalement arraché la victoire face à Brest ce dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1 (4-3). Sans doute le match de la saison, marqué par un scénario complètement dingue.

Sept buts, deux rouges, des retournements de situation à foison, une multitude d’occasions… Un spectacle total au Groupama Stadium qui s’est conclu par le succès de Lyon grâce à un penalty de Maitland-Niles à la 106e minute (4-3) face à Brest en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

Devant à la pause après une magnifique frappe de Tolisso (1-0, 18e), les hommes de Pierre Sage ont ensuite subi la foudre brestoise. Une salve de trois réalisations en sept minutes, l’égalisation de Mounié (1-1, 60e) et un doublé de Del Castillo (1-2, 64e, 1-3, 67e).

Lacazette a relancé son équipe en réduisant le score (2-3, 70e) grâce à son quinzième but de la saison en Ligue 1 après un centre délivré de l’aile droite par Rayan Cherki, tout juste entré en jeu. Tagliafico a finalement ramené l’OL à hauteur (3-3, 79e) sur une nouvelle offrande de l’international espoir français avant d’être exclu à la 86e après un accrochage avec Lees-Melou, également expulsé.

Une fin de match totalement folle

𝟵𝟬+𝟭𝟲’, Ainsley Maitland-Niles fait chavirer le Groupama Stadium 🔥🔥🔥#OLSB29 (4-3) pic.twitter.com/3zRuh1hsBE — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 14, 2024

Alors que la température montait fort, Bizot a percuté Lacazette, offrant un penalty aux Gones au bout du temps additionnel. Le général, sorti sur civière après ce choc à la tête, a laissé le soin à Maitland-Niles de transformer cette balle de match ((90+16e).

Avec cette victoire spectaculaire (4-3) et au terme d’un match qui restera très certainement comme le plus beau de la saison, Lyon remonte à la 7e place, et devance désormais le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille.

De son côté, Brest conserve sa deuxième place mais se retrouve désormais sous la pression de l’AS Monaco, troisième à une petite longueur avec un match de retard.

L’@OL prend la 7e place et poursuit sa folle remontée 🔥 pic.twitter.com/bEa20vRSUl — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 14, 2024

