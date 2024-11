Concurrents OM : Malgré des chiffres inquiétants… Textor affiche sa confiance et vise le PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). John Textor, le propriétaire de l’OL (Olympique Lyonnais), a réagi après sa rencontre avec la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), ce vendredi.

Cette réunion, d’une importance cruciale pour l’avenir financier du club, a été l’occasion pour John Textor de défendre la situation économique de son équipe. Après plus de deux heures de discussions avec le gendarme financier du football français, le dirigeant américain a affiché son optimisme quant à la solidité des finances lyonnaises.

Dans des déclarations rapportées par le site Olympique et Lyonnais, John Textor a déclaré : « Je suis confiant dans nos chiffres. Je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses ». Un message clair : malgré les incertitudes liées aux évaluations financières, le propriétaire de l’OL reste persuadé de la viabilité du projet économique du club.

Textor a également répondu aux interrogations concernant la situation du club en évoquant les pressions extérieures. « Nous avons beaucoup d’ennemis, vous savez, au conseil d’administration, à la LFP, un grand club du Qatar », a-t-il indiqué, faisant clairement allusion au PSG sans le nommer. Ce tacle indirect vise à souligner la concurrence intense, mais aussi les obstacles externes auxquels le club lyonnais doit faire face.

500M€ de dettes, Textor reste optimiste !

Pour le propriétaire de l’OL, la rencontre avec la DNCG a permis de clarifier la situation. « La réunion s’est bien passée. Ils nous ont posé des questions à l’avance, certaines découlant de la confusion du communiqué de presse », a précisé Textor. Il a également rappelé que l’OL devait désormais se concentrer sur plusieurs axes pour retrouver l’équilibre financier : des augmentations de capital et des transferts réussis. Reste que le club doit faire face à des dettes de 500M€, un montant énorme et des échéances de remboursement qui arrivent… Ce samedi, John Textor tiendra une conférence de presse où il détaillera les chiffres communiqués à la DNCG, espérant ainsi rassurer les supporters et investisseurs de l’OL sur la viabilité de son projet à long terme.

Conclusion : Après son passage devant la DNCG, John Textor semble optimiste, mais il reste sous pression pour remettre l’Olympique Lyonnais sur les rails. Le club lyonnais devra prouver sa solidité financière et retrouver rapidement la performance sportive pour surmonter les défis à venir.