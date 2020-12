Concurrents OM : Malgré la victoire, Aulas peste contre l’arbitrage et met la pression sur Garcia

L’OM s’est imposé face à Monaco samedi, tout comme Lille face à Bordeaux puis Lyon face au PSG dimanche. Le président Aulas était ravi de la victoire de son équipe mais a quand même trouvé le moyen de se plaindre de l’arbitrage. Il a aussi rapidement mis la pression sur son coach pour le prochain match face à Brest…

Lyon a rejoint le LOSC en tête de la Ligue 1 dimanche soir. les marseillais sont en embuscade avec 2 points en moins mais deux matches de plus à jouer. Jean-Michel Aulas était ravi de la victoire de son équipe face au PSG dimanche soir, pour autant le président lyonnais n’a pas manqué l’occasion de critiquer le carton rouge reçu par Mendes, il a aussi rapidement évoqué le prochain match face à Brest…

A lire : CE QUE VILLAS-BOAS A COMPRIS POUR ENCHAÎNER LES VICTOIRES EN LIGUE 1 SELON DJELLIT…

L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas — Aulas

@ol soyons sérieux pour le prochain match contre Brest les points ont la même valeur bravo à Rudi et tout le groupe #merciJuni https://t.co/dWRencpqIa — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 13, 2020





« C’est une belle satisfaction car c’est un match gagné qui nous permet de revenir tout en haut. On a fait un match sérieux qui a démontré toute la qualité de l’OL. Avec une ligne d’attaque qui a su créer des occasions et un groupe solidaire qui a su conserver ce résultat. L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas. (…) Soyons sérieux pour le prochain match contre Brest les points ont la même valeur. Bravo à Rudi et tout le groupe ! » Jean-Michel Aulas – source : Twitter (13/12/2020)