Concurrents OM : Messi encore loin du PSG ?

L’Olympique de Marseille ne boxe plus dans la même catégorie financière que le Paris Saint-Germain. Récemment l’hypothèse d’une arrivée de Messi au PSG semblait même sur la table…

Daniel Riolo pensait que cela avait des chances de se faire alors que Neymar avait invité son ancien partenaire à le rejoindre. Ou en tout cas à « jouer ensemble à nouveau ».

Neymar “ Quiero volver a jugar con Messi. El próximo año tenemos que volver a hacerlo “ Lo dice el propio neymar Por qué benzema no dice algo así de Crístiano?? Por qué dice que sin CR7 se siente más libre?? pic.twitter.com/Kle1TgzmI4 — Citizen return (@Citizenreturn) December 23, 2020

Hier, le génie du Barça s’est exprimé (dans une interview enregistrée quelques jours plus tôt) et a été beaucoup plus mesuré, parlant plutôt d’États-Unis plutôt que de France…

J’ai toujours eu envie d’une expérience aux États-Unis

« Neymar ? Je ne sais pas, il faudrait lui demander pourquoi il a dit ça.. On a toujours notre groupe Whatsapp (avec Luis Suarez, ndlr). On parle tous les jours avec Luisito. (…) Neymar à Barcelone ? Il faut avoir des joueurs pour lutter pour tous les titres mais il faut aussi l’argent, les salaires… (…) J’ai toujours eu envie d’une expérience aux États-Unis. Mais je ne sais pas si cela arrivera. » Lionel Messi – Source : la Sexta